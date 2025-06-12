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Саудовская Аравия
12 июня 2025, 15:26 | Обновлено 12 июня 2025, 15:29
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У Роналду будет новый тренер? Аль-Наср присматривается к топовому коучу

Лучано Спаллетти заинтересовал представителя Саудовской Аравии

12 июня 2025, 15:26 | Обновлено 12 июня 2025, 15:29
300
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У Роналду будет новый тренер? Аль-Наср присматривается к топовому коучу
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Клуб «Аль-Наср», за который выступает легендарный Криштиану Роналду, рассматривает вариант назначения главным тренером известного специалиста – Лучано Спаллетти.

Представитель Саудовской Аравии намерен предложить тренеру контракт с высокой зарплатой. Предложение от клуба будет направлено в ближайшее время.

В настоящее время «Аль-Наср» возглавляет Стефано Пиоли, однако тренер не желает оставаться в клубе и ищет новые возможности для развития карьеры.

Напомним, что Спаллетти недавно покинул пост главного тренера сборной Италии после матча с Молдовой в отборе на чемпионат мира 2026 года (2:0). Во главе национальной команды Лучано провёл два года.

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Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу назначение тренера Лучано Спаллетти сборная Италии по футболу
Андрей Витренко Источник: La Gazzetta dello Sport
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