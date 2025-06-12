Тренер сборной Франции получил несколько предложений из Саудовской Аравии

56-летний французский специалист Дидье Дешам еще в прошлом году сообщил, что покинет сборную Франции после чемпионата мира в 2026 году.

По информации Sky Sport Suisse, Дешама уже рассматривают на должность главного тренера несколько клубов из Саудовской Аравии.

Сейчас сообщается, что со специалистом связывался саудовский инвестиционный фонд, чтобы понять, интересна ли Дешаму работа в Про-лиге.

Также источник сообщает, что тренер сборной Франции дал понять, что может рассмотреть предложения только после того, как завершит работу со сборной Франции.

Дидье Дешам возглавил сборную Франции в 2012 году. В 2016-м стал вице-чемпионом Европы. Уже через два года триумфовал на чемпионате мира, а через четыре стал вице-чемпионом мира.

Также сборная Франции в сезоне 2021-22 победила в Лиге наций УЕФА, а в нынешнем розыгрыше заняла третье место.

Осенью этого года сборная Франции встретится со сборной Украины в квалификации к чемпионату мира.