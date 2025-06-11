Сергей НАГОРНЯК: «Франция – это не Новая Зеландия. Может быть катастрофа»
Специалист рассказал, чего можно ожидать от матчей квалификации
Экс-игрок сборной Украины Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, что может помочь сборной в сентябрьском матче против Франции.
– Эта победа позволит тренерскому штабу более спокойно готовиться к первому матчу отбора против французов?
– Давайте будем откровенны, Новая Зеландия – неплохая сборная со своей звездой Крисом Вудом, но это не сборная Франции. И если на этот матч мы выйдем не настроенными, это будет катастрофа.
Каждому нашему игроку нужно прыгнуть выше головы, чтобы достичь положительного результата. Как это было, например, в 2013 году в плей-офф чемпионата мира 2014 года.
Непобедимых команд не бывает. Да, Франция – это топовая сборная, но все бывает, поэтому нам только остается верить в наших ребят и тренерский штаб.
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