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Сборная УКРАИНЫ
11 июня 2025, 12:45 | Обновлено 11 июня 2025, 14:13
582
0

Сергей НАГОРНЯК: «Сборная Украины заслужила на критику»

После матча с Новой Зеландией авторитетный отечественный тренер дал интервью сайту Sport.ua

11 июня 2025, 12:45 | Обновлено 11 июня 2025, 14:13
582
0
Сергей НАГОРНЯК: «Сборная Украины заслужила на критику»
Фото Кирилла Дымова

Вчера, 10 июня, национальная сборная Украины сыграла свой второй матч на турнире Canadian Shield, переиграв команду Новой Зеландии со счетом 2:1.

Своими впечатлениями от этого противостояния эксклюзивно для Sport.ua поделился бывший игрок сине-желтых Сергей Нагорняк.

– Сергей Николаевич, как вы считаете, в матче против Новой Зеландии агрессивная игра нашей сборной во многом сказалась после неудачного результата в поединке против Канады?
– Без сомнения. После того поражения СМИ заслуженно раскритиковали нашу сборную. А уже в игре против Новой Зеландии мы увидели ту команду, которая стремится только к победе. Мотивация у наших ребят была на самом высоком уровне. Думаю, что болельщики остались довольны действиями сине-желтых.

– Как вы считаете такой стартовый состав имеет право на жизнь, или это был просто эксперимент?
– Это был товарищеский матч. В нем тренеры хотели увидеть тех игроков, которые не были задействованы в поединке против Канады. Теперь есть информация почти по всей команде. Тот же Александр Мартынюк, считаю, хорошо дебютировал за сборную, отметившись голевой передачей. А вообще, почему такой состав не имеет права на существование? Впрочем, это, опять же, задача главного тренера решить, кто достоин выйти на первый официальный матч в отборочном турнире чемпионата мира против Франции.

– Что вам больше всего понравилось в игре сине-желтых?
– Отношение игроков к делу. Также и мотивация, о которой я уже сказал. В современном футболе, если ты выходишь на поле без мотивации, успеха не будет. Наши игроки не могли второй матч подряд разочаровать своих болельщиков, которых в Канаде очень много.

– Несмотря на забитый мяч, как вам игра Алексея Гуцуляка в качестве нападающего?
– Если откровенно говорить, то это не его место. Он лучше выглядит на фланге. Но главное, что Алексей нашел свой момент и, как по мне, достаточно мастерски распорядился своим шансом.

Понятно, что у нас сейчас в нападении главная опция – это Роман Яремчук и Артем Довбик. Но бывают разные форс-мажоры и Гуцуляк справился с этой миссией.

– Не успели мы забить, как пропустили. Для Украины это был 12-й пропущенный мяч в семи последних поединках. Это многовато?
– Да. Раньше наша сборная часто играла на ноль. Хотя сейчас в моральном плане главным было победить, пусть и с пропущенным мячом.

– Проблемы в защите остаются?
– Это, пожалуй, пока наша самая уязвимая линия. В обороне пока не поддается сомнению только место Ильи Забарного. На данный момент это безальтернативный вариант в сборной Украины.

– Забарный второй матч подряд был признан болельщиками игроком матча. А кто, на ваш взгляд, был лучшим?
– Илья снова показал уверенную игру. Но я бы сейчас не стал кого-то выделять, потому что вся команда выглядела уверенно. Да, можно выделить и дебют Александра Мартынюка, выход на замену Александра Зинченко. Когда есть должное отношение к игре, мотивация, тогда и сборная имеет другой вид, и результат, как правило, положительный. Интересно, что это не впервые, когда нам дают по ушам, а уже потом мы демонстрируем свои качественные действия. Но в сборной надо всегда иметь такой настрой, как в поединке против Новой Зеландии. Я считаю, что нет лучшей мотивации, кроме той, чтобы выходить на поле в футболке национальной команды.

– Замены усилили нашу игру?
– Да, конечно. Самое главное, что игроки, которые вышли на замену, сделали результат. Сергей Ребров 100-процентно угадал с исполнителями, которые вышли на поле во время матча.

– Эта победа позволит тренерскому штабу более спокойно готовиться к первому матчу отбора против французов?
– Давайте будем откровенными, Новая Зеландия – неплохая сборная со своей звездой Крисом Вудом, но это не сборная Франции. И если на этот матч мы выйдем не настроенными, это будет катастрофа. Каждому нашему игроку нужно прыгнуть выше головы, чтобы достичь положительного результата. Как это было, например, в 2013 году в плейоф чемпионата мира 2014 года. Непобедимых команд не бывает. Да, Франция – это топовая сборная, но все бывает, поэтому нам только остается верить в наших ребят и тренерский штаб.

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сборная Украины по футболу Сергей Ребров Александр Мартынюк Илья Забарный Александр Зинченко Роман Яремчук Алексей Гуцуляк сборная Новой Зеландии по футболу Артем Довбик статьи эксклюзив
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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