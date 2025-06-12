Рейндерс эмоционально попрощался с Миланом после трансфера в Ман Сити

Полузащитник сборной Нидерландов Тиджани Рейндерс в социальной сети Instagram обратился к итальянскому клубу «Милан», за который он провёл два года.

Тиджани поблагодарил «дьяволов» за годы в карьере, поскольку он официально перешёл в «Манчестер Сити». С новым клубом Рейндерс подписал контракт до 2030 года.

«Играть на «Сан-Сиро» было мечтой. Отныне я буду носить «Милан» в своём сердце и навсегда останусь россонери.

Огромное спасибо и навсегда Forza Milan!», – написал Рейндерс.