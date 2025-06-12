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  4. Рейндерс эмоционально попрощался с Миланом после трансфера в Ман Сити
Англия
12 июня 2025, 13:55 |
233
0

Рейндерс эмоционально попрощался с Миланом после трансфера в Ман Сити

Тиджани поблагодарил итальянский клуб за годы карьеры

12 июня 2025, 13:55 |
233
0
Рейндерс эмоционально попрощался с Миланом после трансфера в Ман Сити
ФК Манчестер Сити. Тиджани Рейндерс

Полузащитник сборной Нидерландов Тиджани Рейндерс в социальной сети Instagram обратился к итальянскому клубу «Милан», за который он провёл два года.

Тиджани поблагодарил «дьяволов» за годы в карьере, поскольку он официально перешёл в «Манчестер Сити». С новым клубом Рейндерс подписал контракт до 2030 года.

«Играть на «Сан-Сиро» было мечтой. Отныне я буду носить «Милан» в своём сердце и навсегда останусь россонери.

Огромное спасибо и навсегда Forza Milan!», – написал Рейндерс.

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Милан трансферы Манчестер Сити трансферы АПЛ трансферы Серии A Тиджани Рейндерс чемпионат Италии по футболу чемпионат Англии по футболу Серия A Английская Премьер-лига
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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