Англия12 июня 2025, 13:55 |
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Рейндерс эмоционально попрощался с Миланом после трансфера в Ман Сити
Тиджани поблагодарил итальянский клуб за годы карьеры
12 июня 2025, 13:55 |
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Полузащитник сборной Нидерландов Тиджани Рейндерс в социальной сети Instagram обратился к итальянскому клубу «Милан», за который он провёл два года.
Тиджани поблагодарил «дьяволов» за годы в карьере, поскольку он официально перешёл в «Манчестер Сити». С новым клубом Рейндерс подписал контракт до 2030 года.
«Играть на «Сан-Сиро» было мечтой. Отныне я буду носить «Милан» в своём сердце и навсегда останусь россонери.
Огромное спасибо и навсегда Forza Milan!», – написал Рейндерс.
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