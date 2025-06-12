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  4. Испанский клуб работает над трансфером игрока ПСЖ. Ему указали на двери
Испания
12 июня 2025, 14:49 |
730
0

Испанский клуб работает над трансфером игрока ПСЖ. Ему указали на двери

Карлос Солер может продолжить карьеру в «Вильярреале»

12 июня 2025, 14:49 |
730
0
Испанский клуб работает над трансфером игрока ПСЖ. Ему указали на двери
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Солер

Испанский «Вильярреал» готов переманить в свою команду 28-летнего полузащитника ПСЖ Карлоса Солера, который оказался не нужен французскому клубу.

По информации издания, представитель Ла Лиги уже начал переговоры с ПСЖ по поводу Солера. «Жёлтая субмарина» планирует либо оформить полноценный трансфер, либо арендовать Карлоса с правом выкупа.

Прошлый сезон Карлос провёл в аренде в английском «Вест Хэме». Сыграв 33 матча за «молотобойцев», он записал на свой счёт один гол и одну результативную передачу. По завершении срока аренды «Вест Хэм» отказался от идеи оставить футболиста в своей команде.

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Карлос Солер Вильярреал ПСЖ чемпионат Франции по футболу чемпионат Испании по футболу Лига 1 (Франция) Ла Лига трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги
Андрей Витренко Источник: L'Equipe
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