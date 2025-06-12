Испанский клуб работает над трансфером игрока ПСЖ. Ему указали на двери

Испанский «Вильярреал» готов переманить в свою команду 28-летнего полузащитника ПСЖ Карлоса Солера, который оказался не нужен французскому клубу.

По информации издания, представитель Ла Лиги уже начал переговоры с ПСЖ по поводу Солера. «Жёлтая субмарина» планирует либо оформить полноценный трансфер, либо арендовать Карлоса с правом выкупа.

Прошлый сезон Карлос провёл в аренде в английском «Вест Хэме». Сыграв 33 матча за «молотобойцев», он записал на свой счёт один гол и одну результативную передачу. По завершении срока аренды «Вест Хэм» отказался от идеи оставить футболиста в своей команде.