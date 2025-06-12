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Клубный чемпионат мира
12 июня 2025, 11:43 | Обновлено 12 июня 2025, 11:50
702
0

Пора переписать историю. ПСЖ опубликовал заявку на клубный чемпионат мира

Луис Энрике заявил на турнир 24 футболиста

12 июня 2025, 11:43 | Обновлено 12 июня 2025, 11:50
702
0
Пора переписать историю. ПСЖ опубликовал заявку на клубный чемпионат мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Новоиспеченный победитель Лиги чемпионов, ПСЖ, опубликовал состав команды на клубный чемпионат мира 2025 года. Французский коллектив впервые в своей истории примет участие в этом соревновании.

Главный тренер Луис Энрике включил в заявку 24 футболиста.

Не обошлось без лидера команды Усмана Дембеле, который входит в число претендентов на Золотой мяч.

Французский коллектив на клубном чемпионате мира сыграет в группе B против мадридского «Атлетико», «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс».

У подопечных Энрике есть уникальная возможность переписать историю клуба после завоевания первого трофея Лиги чемпионов. Если ПСЖ победит на КЧМ, то клуб оформит победу в пятом турнире в течение сезона – подобного никогда в истории ПСЖ не было.

Напомним, что обновлённый формат КЧМ пройдёт в США с 15 июня по 13 июля.

Заявка ПСЖ на клубный чемпионат мира:

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма, Матвей Сафонов, Арнау Тенас

Защитники: Ашраф Хакими, Преснель Кимпембе, Лукас Беральдо, Маркиньос, Лукас Эрнандес, Нуно Мендеш, Нохам Камара, Виллиан Пачо

Полузащитники: Фабиан Руис, Витинья, Ли Кан Ин, Габриэль Москардо, Сенни Майюлу, Варрен Заир-Эмери, Жоау Невеш

Нападающие: Хвича Кварацхелия, Гонсалу Рамуш, Усман Дембеле, Дезире Дуе, Брэдли Баркола, Ибрагим Мбайе

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ПСЖ клубный чемпионат мира по футболу заявка Луис Энрике Усман Дембеле
Андрей Витренко Источник: ФК ПСЖ
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