Пора переписать историю. ПСЖ опубликовал заявку на клубный чемпионат мира
Луис Энрике заявил на турнир 24 футболиста
Новоиспеченный победитель Лиги чемпионов, ПСЖ, опубликовал состав команды на клубный чемпионат мира 2025 года. Французский коллектив впервые в своей истории примет участие в этом соревновании.
Главный тренер Луис Энрике включил в заявку 24 футболиста.
Не обошлось без лидера команды Усмана Дембеле, который входит в число претендентов на Золотой мяч.
Французский коллектив на клубном чемпионате мира сыграет в группе B против мадридского «Атлетико», «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс».
У подопечных Энрике есть уникальная возможность переписать историю клуба после завоевания первого трофея Лиги чемпионов. Если ПСЖ победит на КЧМ, то клуб оформит победу в пятом турнире в течение сезона – подобного никогда в истории ПСЖ не было.
Напомним, что обновлённый формат КЧМ пройдёт в США с 15 июня по 13 июля.
Заявка ПСЖ на клубный чемпионат мира:
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма, Матвей Сафонов, Арнау Тенас
Защитники: Ашраф Хакими, Преснель Кимпембе, Лукас Беральдо, Маркиньос, Лукас Эрнандес, Нуно Мендеш, Нохам Камара, Виллиан Пачо
Полузащитники: Фабиан Руис, Витинья, Ли Кан Ин, Габриэль Москардо, Сенни Майюлу, Варрен Заир-Эмери, Жоау Невеш
Нападающие: Хвича Кварацхелия, Гонсалу Рамуш, Усман Дембеле, Дезире Дуе, Брэдли Баркола, Ибрагим Мбайе
📋 Le groupe pour cette Coupe du Monde des Clubs ! 🗺️#FIFACWC I @FIFACWC pic.twitter.com/IjyG82dn6V— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 10, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На Артема нацелился «Галатасарай»
Нападающий молодежной сборной Украины перед стартом Евро дал эксклюзивное интервью Sport.ua