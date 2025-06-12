Мало 32? Клубный чемпионат мира может быть расширен до 48 участников

С 15 июня по 13 июля в США состоится Клубный чемпионат мира, участие в котором примут 32 клуба из шести континентальных конфедераций. Призовой фонд составит более 1 млрд долларов.

По итогам группового этапа в раунд плей-офф пройдут по две из четырех команд в каждом квартете, а дальше зрители увидят классическую борьбу на выбивание.

По информации британского издания The Guardian, президент ФИФА Джанни Инфантино намерен расширить турнир до 48 участников в следующем году. Окончательное решение пока не принято, идут консультации между заинтересованными сторонами.

Формат будущего Клубного чемпионата мира будет зависеть от того, как пройдет турнир в США. Сообщается, что с просьбой увеличить количество участников обратились команды, которые не попали на КЧМ-2025.

Кроме того, ФИФА может увеличить квоту для команд из одной национальной ассоциации. На данный момент одну страну могут представлять более двух клубов только в том случае, если как минимум три команды этой страны выиграли континентальные турниры в течение четырехлетнего цикла.