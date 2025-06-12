Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мало 32? Клубный чемпионат мира может быть расширен до 48 участников
Клубный чемпионат мира
12 июня 2025, 11:35 |
542
2

Мало 32? Клубный чемпионат мира может быть расширен до 48 участников

Все зависит от того, как пройдет турнир в 2025 году в США

12 июня 2025, 11:35 |
542
2
Мало 32? Клубный чемпионат мира может быть расширен до 48 участников
Getty Images/Global Images Ukraine.

С 15 июня по 13 июля в США состоится Клубный чемпионат мира, участие в котором примут 32 клуба из шести континентальных конфедераций. Призовой фонд составит более 1 млрд долларов.

По итогам группового этапа в раунд плей-офф пройдут по две из четырех команд в каждом квартете, а дальше зрители увидят классическую борьбу на выбивание.

По информации британского издания The Guardian, президент ФИФА Джанни Инфантино намерен расширить турнир до 48 участников в следующем году. Окончательное решение пока не принято, идут консультации между заинтересованными сторонами.

Формат будущего Клубного чемпионата мира будет зависеть от того, как пройдет турнир в США. Сообщается, что с просьбой увеличить количество участников обратились команды, которые не попали на КЧМ-2025.

Кроме того, ФИФА может увеличить квоту для команд из одной национальной ассоциации. На данный момент одну страну могут представлять более двух клубов только в том случае, если как минимум три команды этой страны выиграли континентальные турниры в течение четырехлетнего цикла.

По теме:
Допустят к чемпионату? Стало известно, что будет с Полтавой в новом сезоне
Без Стерлинга, Феликса и других. Челси объявил заявку на КЧМ
Потеряли троих. Ювентус определился с футболистами, которые едут на КЧМ
клубный чемпионат мира по футболу ФИФА Джанни Инфантино регламент
Николай Титюк Источник: The Guardian
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Левандовски победил. Сборная Польши осталась без тренера
Футбол | 12 июня 2025, 10:51 5
ОФИЦИАЛЬНО. Левандовски победил. Сборная Польши осталась без тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Левандовски победил. Сборная Польши осталась без тренера

Михал Пробеж покинул свой пост

Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону
Футбол | 12 июня 2025, 07:26 1
Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону
Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону

Наставнику каталонского клуба не нужны Фати, Торре, Пенья, тер Штеген и один из защитников

Металлист 1925 определился с новым тренером. Идут сложные переговоры
Футбол | 11.06.2025, 20:17
Металлист 1925 определился с новым тренером. Идут сложные переговоры
Металлист 1925 определился с новым тренером. Идут сложные переговоры
Клуб Украинской Премьер-лиги может потерять сразу двух голкиперов
Футбол | 12.06.2025, 12:42
Клуб Украинской Премьер-лиги может потерять сразу двух голкиперов
Клуб Украинской Премьер-лиги может потерять сразу двух голкиперов
Историческая победа. Украина разгромила США на старте Лиги наций
Волейбол | 11.06.2025, 22:00
Историческая победа. Украина разгромила США на старте Лиги наций
Историческая победа. Украина разгромила США на старте Лиги наций
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Richard Lewis
Це шанс для Кудрівки!
Ответить
0
Victor673256ua
А ФІФА все мало грошей.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В IBF обратились к Ломаченко после его решения уйти на пенсию
В IBF обратились к Ломаченко после его решения уйти на пенсию
11.06.2025, 01:00 1
Бокс
7 шайб, драки и разгром на своем льду. Состоялся матч финала Кубка Стэнли
7 шайб, драки и разгром на своем льду. Состоялся матч финала Кубка Стэнли
10.06.2025, 08:35
Хоккей
Восемь мячей от Нидерландов. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ
Восемь мячей от Нидерландов. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ
11.06.2025, 06:23 1
Футбол
Реал получил предложение по трансферу Лунина. Перес дал четкий ответ
Реал получил предложение по трансферу Лунина. Перес дал четкий ответ
11.06.2025, 07:15 2
Футбол
Ребров назвал имя футболиста, которого сильно не хватает сборной Украины
Ребров назвал имя футболиста, которого сильно не хватает сборной Украины
11.06.2025, 09:03 1
Футбол
Легенда бокса: «Этот парень победил бы Майка Тайсона за две секунды»
Легенда бокса: «Этот парень победил бы Майка Тайсона за две секунды»
11.06.2025, 06:52 3
Бокс
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
11.06.2025, 08:35 1
Футбол
Титулованная южноамериканская сборная лишилась шансов выйти на ЧМ-2026
Титулованная южноамериканская сборная лишилась шансов выйти на ЧМ-2026
11.06.2025, 03:16 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем