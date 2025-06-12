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  4. Где Трубин? Бенфика опубликовала список игроков, которые поедут на КЧМ
Клубный чемпионат мира
12 июня 2025, 09:12 |
1432
0

Где Трубин? Бенфика опубликовала список игроков, которые поедут на КЧМ

Португальский клуб сыграет против «Бока Хуниорс», «Баварии» и «Окленда»

12 июня 2025, 09:12 |
1432
0
Где Трубин? Бенфика опубликовала список игроков, которые поедут на КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

С 15 июня по 13 июля в США состоится Клубный чемпионат мира, участие в котором примут 32 клуба из шести континентальных конфедераций. Призовой фонд составит более 1 млрд долларов.

Накануне португальская «Бенфика» опубликовала список футболистов, которые будут бороться за трофей и солидный денежный приз. ОБошлось без неожиданностей – наставник лиссабонского клуба Бруну Лаже взял всех сильнейших.

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин также попал в заявку и сможет принят участие, как минимум, в трех матчах. В группе C «Бенфика» сыграет против аргентинского клуба «Бока Хуниорс», немецкой «Баварии» и «Окленда» из Новой Зеландии.

Заявка португальской Бенфики на Клубный чемпионат мира:

Вратари: Анатолий Трубин, Диого Феррейра, Андре Гомеш;

Защитники: Альваро Каррерас, Антониу Силва, Самуэль Даль, Николас Отаменди, Руй Силва, Гонсалу Оливейра, Джошуа Виндер, Леандро Сантос, Адриан Байрами;

Полузащитники: Фредрик Аурснес, Оркун Кекчю, Леандро Баррейру, Флорентино, Жоау Велозу, Рафаэль Луиш, Жоау Рего, Ренату Санчес, Диогу Приосте;

Нападающие: Анхель Ди Мария, Вангелис Павлидис, Керем Актюркоглу, Андреа Белотти, Андреас Шелдеруп, Джанлука Престианни, Брума, Тьяго Гувейя, Эдуардо Фернандеш.

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Николай Титюк Источник: ФК Бенфика
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