Допустят к чемпионату? Стало известно, что будет с Полтавой в новом сезоне
Новичок Премьер-лиги выиграл дело в Апелляционном комитете по вопросам аттестации
12 июня в Доме футбола начались сборы участников Украинской Премьер-лиги, в ходе которых команды должны обсудить ряд важных вопросов.
В ходе разговора будут рассмотрены следующие пункты: итоги соревнований сезона 2024/25, отчет финансово-хозяйственной деятельности УПЛ, состав участников на следующий сезон, регламент турнира и финансовый план.
Кроме того, стало известна судьба новичка элитного дивизиона – ранее была информация, что «Полтаву» могут не допустить до соревнований из-за проблем с аттестатом.
По информации источника, полтавский коллектив выиграл дело в Апелляционном комитете по вопросам аттестации футбольных клубов. Клуб получит аттестат и сможет принять участие в сезоне 2025/26 элитного дивизиона.
В документе указано, что новичок Премьер-лиги будет играть свои домашние матчи на стадионе «Зирка» в Кропивницком. Резервной ареной указана «Ника» в городе Александрия.
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