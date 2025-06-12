Клуб Украинской Премьер-лиги может потерять сразу двух голкиперов

Львовские «Карпаты» могут потерять сразу двоих голкиперов во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает ТаТоТаке.

В услугах 22-летнего Александра Кемкина заинтересованы несколько команд Премьер-лиги, а Який Кинарейкин, которому исполнилось 21 год, может покинуть клуб и уехать в Европу.

По информации источника, руководство львовского клуба готово к уходу Кемкина, но не планирует отпускать Кинарейкина. Более того, «Карпаты» продолжают поиски вратаря, чтобы усилить конкуренцию на позиции первого номера.

На данный момент главным кандидатом на переезд во Львов является опытный 32-летний голкипер Андрей Клищук, который покинул криворожский «Кривбасс» и получил статус свободного агента.

В нынешнем сезоне Клищук провел 29 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 29 голов, еще в десяти случаях сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.