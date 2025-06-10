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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с украинским голкипером
Украина. Премьер лига
10 июня 2025, 14:09 |
879
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с украинским голкипером

Андрей Клищук покинул расположение криворожской команды

10 июня 2025, 14:09 |
879
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с украинским голкипером
ФК Кривбасс. Андрей Клищук

Украинский голкипер Андрей Клищук покинул расположение криворожского Кривбасса. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Андрей, спасибо за каждый сейв, каждый матч, каждый момент на поле и вне его. Ты навсегда остаешься частью нашей истории 🙌🏻», – говорится в сообщении пресс-службы.

По официальной информации, стороны решили не продлевать соглашение, которое подходило к концу 30 июня 2025 года. Футболист покинул Кривой Рог, получив статус свободного агента.

Андрей провел в составе красно-белых 65 матчей во всех турнирах: пропустил 60 голов, а 26 игр провел «на ноль». Также в составе криворожской команды Клищук дебютировал в еврокубках.

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Андрей Клищук Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу расторжение контракта Кривбасс Кривой Рог
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кривбасс
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