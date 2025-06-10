ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с украинским голкипером

Украинский голкипер Андрей Клищук покинул расположение криворожского Кривбасса. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Андрей, спасибо за каждый сейв, каждый матч, каждый момент на поле и вне его. Ты навсегда остаешься частью нашей истории 🙌🏻», – говорится в сообщении пресс-службы.

По официальной информации, стороны решили не продлевать соглашение, которое подходило к концу 30 июня 2025 года. Футболист покинул Кривой Рог, получив статус свободного агента.

Андрей провел в составе красно-белых 65 матчей во всех турнирах: пропустил 60 голов, а 26 игр провел «на ноль». Также в составе криворожской команды Клищук дебютировал в еврокубках.