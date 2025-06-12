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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия подписала новый контракт с основным игроком
Испания
12 июня 2025, 13:28 |
171
0

ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия подписала новый контракт с основным игроком

Димитри Фулькье останется в клубе еще на два года

12 июня 2025, 13:28 |
171
0
ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия подписала новый контракт с основным игроком
Getty Images/Global Images Ukraine. Димитри Фулькье

Испанская «Валенсия» официально заключила новый контракт с 32-летним фланговым защитником Димитри Фулькье.

На официальном сайте клуба указано, что футболист продлил сотрудничество с «летучими мышами» до лета 2027 года. Другие детали соглашения не разглашаются.

Димитри присоединился к «Валенсии» перед стартом сезона 2021/22 из «Гранады». За четыре года в команде Фулькье провёл 137 матчей, в которых отдал четыре голевые передачи.

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Валенсия чемпионат Испании по футболу Ла Лига продление контракта
Андрей Витренко Источник: ФК Валенсия
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