ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия подписала новый контракт с основным игроком
Димитри Фулькье останется в клубе еще на два года
Испанская «Валенсия» официально заключила новый контракт с 32-летним фланговым защитником Димитри Фулькье.
На официальном сайте клуба указано, что футболист продлил сотрудничество с «летучими мышами» до лета 2027 года. Другие детали соглашения не разглашаются.
Димитри присоединился к «Валенсии» перед стартом сезона 2021/22 из «Гранады». За четыре года в команде Фулькье провёл 137 матчей, в которых отдал четыре голевые передачи.
COMUNICADO OFICIAL | @Foulquier971— Valencia CF (@valenciacf) June 12, 2025
🔗 https://t.co/n6eYuguTnM#Foulquier2027#ADNVCF pic.twitter.com/tsNMtUWP4C
🤳 @Foulquier971 tiene un mensaje para vosotros#Foulquier2027#ADNVCF pic.twitter.com/whIOyZt1kO— Valencia CF (@valenciacf) June 12, 2025
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