ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия подписала новый контракт с основным игроком

Испанская «Валенсия» официально заключила новый контракт с 32-летним фланговым защитником Димитри Фулькье.

На официальном сайте клуба указано, что футболист продлил сотрудничество с «летучими мышами» до лета 2027 года. Другие детали соглашения не разглашаются.

Димитри присоединился к «Валенсии» перед стартом сезона 2021/22 из «Гранады». За четыре года в команде Фулькье провёл 137 матчей, в которых отдал четыре голевые передачи.