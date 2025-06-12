ФОТО. Без сюрпризов. Атлетико Мадрид представил новую домашнюю форму
Мадридский клуб решил не экспериментировать
Мадридский «Атлетико» вместе с техническим спонсором Nike представил новую домашнюю форму на следующий сезон 2025/26.
Новый комплект экипировки «матрасников» выполнен в традиционных для клуба красно-белых цветах. На футболке заметны пять красных и четыре белые полосы, а также белый воротник, дизайн которого вдохновлён историей «Атлетико».
Ожидается, что в новой форме «Атлетико» выйдет на поле во время клубного чемпионата мира, где «матрасники» сыграют в группе B против ПСЖ, «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс».
ФОТО. Без сюрпризов. Атлетико Мадрид представил новую домашнюю форму
🔗 https://t.co/G56YSaIIvz pic.twitter.com/mHA8ecvLFM— Atlético de Madrid (@atletienglish) June 12, 2025
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