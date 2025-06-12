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  4. ФОТО. Без сюрпризов. Атлетико Мадрид представил новую домашнюю форму
Испания
12 июня 2025, 10:53 |
224
0

ФОТО. Без сюрпризов. Атлетико Мадрид представил новую домашнюю форму

Мадридский клуб решил не экспериментировать

12 июня 2025, 10:53 |
224
0
ФОТО. Без сюрпризов. Атлетико Мадрид представил новую домашнюю форму
ФК Атлетико Мадрид

Мадридский «Атлетико» вместе с техническим спонсором Nike представил новую домашнюю форму на следующий сезон 2025/26.

Новый комплект экипировки «матрасников» выполнен в традиционных для клуба красно-белых цветах. На футболке заметны пять красных и четыре белые полосы, а также белый воротник, дизайн которого вдохновлён историей «Атлетико».

Ожидается, что в новой форме «Атлетико» выйдет на поле во время клубного чемпионата мира, где «матрасники» сыграют в группе B против ПСЖ, «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс».

ФОТО. Без сюрпризов. Атлетико Мадрид представил новую домашнюю форму

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Андрей Витренко Источник: ФК Атлетико Мадрид
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