Мадридский «Атлетико» вместе с техническим спонсором Nike представил новую домашнюю форму на следующий сезон 2025/26.

Новый комплект экипировки «матрасников» выполнен в традиционных для клуба красно-белых цветах. На футболке заметны пять красных и четыре белые полосы, а также белый воротник, дизайн которого вдохновлён историей «Атлетико».

Ожидается, что в новой форме «Атлетико» выйдет на поле во время клубного чемпионата мира, где «матрасники» сыграют в группе B против ПСЖ, «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс».

ФОТО. Без сюрпризов. Атлетико Мадрид представил новую домашнюю форму