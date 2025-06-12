Унаи МЕЛЬГОСА: «Хотим показать самый лучший результат – выиграть Евро»

12 июня состоится матч первого тура чемпионата Европы 2025 U-21, в котором встретятся сборные Украины и Дании. Накануне этого матча главный тренер «сине-желтых» Унаи Мельгоса рассказал о целях и задачах своих подопечных:

– Два года назад молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня играла в полуфинале Евро. Каков потенциал и амбиции вашей команды?

– Да, я помню это Евро, потому что лично наблюдал за командой. Сборная хорошо показала себя во время турнира и проделала отличную работу.

Для меня оценка команды — это не только результат на Евро, но и весь двухлетний процесс отбора. Имею в виду развитие игроков и футбол, в который они играют. К примеру, недавно мы встретились с Испанией – очень сильной командой. И мы увидели, что наши игроки могут соперничать с испанцами. Это тоже часть этого процесса. Мы рады, что получили такой опыт.

На Евро мы хотим придерживаться своих идей и принципов игры, чтобы футболисты продолжали расти и верить в себя. И чтобы в будущем они могли быстро адаптироваться к новой среде и делать следующие шаги на пути к первой сборной.

Конечно, все футболисты, тренерский штаб и персонал сборной хотят показать самый лучший результат – выйти в финал и выиграть Евро. Сделаем все, что в наших силах, чтобы добиться максимума и осуществить наши желания. Но нужно понимать, что это большой турнир, где сыграют очень сильные команды. Увидим, как все сложится, – сказал Мельгоса.

Поединок состоится на стадионе «Татран» в словацком городе Прешов. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.