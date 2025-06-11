Известный тренер назвал имя того, кто заменит Реброва в сборной Украины

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук считает, что наставник сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса может в перспективе заменить Сергея Реброва во главе национальной команды:

– От молодежной сборной Украины образца 2025 года ожиданий много. Думаю, им по силам попасть в четверку лучших на Евро, то есть пробиться в полуфинал. Повторить успех команды Руслана Ротаня, команде Уная Мельгосы вполне по силам. Может быть, и превзойти. Из группы Украина должна выходить однозначно.

– Если сравнить собственно тренеров – Ротаня и Мельгосу – какой специалист, его методы работы, вам больше по душе?

– Я не буду сравнивать этих специалистов, а скажу следующее. Унаи Мельгоса очень качественно работает, по-моему. Он мало разговаривает, мало обещает, но качественно выполняет свою работу, объемы которой меня лично поражают.

Уверен, если Мельгоса даст с молодежкой хороший результат, именно он и станет преемником Реброва в национальной сборной, – рассказал Федорчук.

Молодежная сборная Украины U-21 с 12 июня начнет выступления на чемпионате Европы 2025. В первом поединке группового этапа подопечные Мельгосы встретятся с командой Дании.

Также на групповом этапе сине-желтые сыграют против Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).