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Сборная УКРАИНЫ
11 июня 2025, 11:04 | Обновлено 11 июня 2025, 11:33
3251
0

Известный тренер назвал имя того, кто заменит Реброва в сборной Украины

Олег Федорчук считает, что Унаи Мельгоса имеет неплохие шансы возглавить «сине-желтых»

11 июня 2025, 11:04 | Обновлено 11 июня 2025, 11:33
3251
0
Известный тренер назвал имя того, кто заменит Реброва в сборной Украины
УАФ. Унаи Мельгоса

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук считает, что наставник сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса может в перспективе заменить Сергея Реброва во главе национальной команды:

– От молодежной сборной Украины образца 2025 года ожиданий много. Думаю, им по силам попасть в четверку лучших на Евро, то есть пробиться в полуфинал. Повторить успех команды Руслана Ротаня, команде Уная Мельгосы вполне по силам. Может быть, и превзойти. Из группы Украина должна выходить однозначно.

– Если сравнить собственно тренеров – Ротаня и Мельгосу – какой специалист, его методы работы, вам больше по душе?

– Я не буду сравнивать этих специалистов, а скажу следующее. Унаи Мельгоса очень качественно работает, по-моему. Он мало разговаривает, мало обещает, но качественно выполняет свою работу, объемы которой меня лично поражают.

Уверен, если Мельгоса даст с молодежкой хороший результат, именно он и станет преемником Реброва в национальной сборной, – рассказал Федорчук.

Молодежная сборная Украины U-21 с 12 июня начнет выступления на чемпионате Европы 2025. В первом поединке группового этапа подопечные Мельгосы встретятся с командой Дании.

Также на групповом этапе сине-желтые сыграют против Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).

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сборная Украины по футболу U-21 сборная Украины по футболу Сергей Ребров Унаи Мельгоса Олег Федорчук
Николай Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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