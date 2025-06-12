Стало известно, почему Александрия не договорилась с тренером клуба УПЛ
Сергей Шищенко фигурировал в шорт-листе клуба до Младена Бартуловича
Серебряный призер сезона-2024/25 «Александрия» определилась с кандидатурой специалиста, который заменит на посту главного тренера своего предшественника Руслана Ротаня. Им станет хорошо известен в Украине по длительной карьере игрока, а теперь и тренера Младен Бартулович.
До приглашения в «Александрию» хорват успешно работал в луганской «Заре», которая под его руководством улучшила свои турнирные показатели по итогам осенней части прошлого чемпионата, заняв седьмое место.
По информации из источников Sport.ua, до варианта с Бартуловичем на роль руководителя александрийской команды главной была другая кандидатура – экс-наставник киевской «Оболони» Сергей Шищенко. Однако до его перехода дело так и не дошло. Камнем преткновения в возможном альянсе стал финансовый вопрос.
Что касается Бартуловича, то этот специалист раньше уже работал в Кировоградской области. В период зимнего антракта в сезоне-2019/20 он появился в составе «Ингульца», которому помог повыситься в ранге.
Ранее стало известно, что новичок УПЛ готов подписать игрока сборной Украины.
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