Новичок УПЛ готов подписать игрока сборной Украины. Названа сумма трансфера

Металлист 1925, который по итогам сезона Первой лиги через переходные матчи вышел в УПЛ, хочет подписать левого защитника Александрии Александра Мартынюка.

Харьковский клуб уже сделал официальное предложение в размере 1,5 миллиона евро. Мартынюк дебютировал в сборной Украины в матче против Новой Зеландии.

Ранее сообщалось, что Мартынюк может вслед за тренером Русланом Ротанем перейти в Полесье.

23-летний Мартынюк в прошлом сезоне провел 30 матчей и сделал 2 результативные передачи.