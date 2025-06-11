Украина. Премьер лига11 июня 2025, 20:53 | Обновлено 11 июня 2025, 21:14
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Новичок УПЛ готов подписать игрока сборной Украины. Названа сумма трансфера
Металлист 1925 хочет оформить переход Мартынюка
11 июня 2025, 20:53 | Обновлено 11 июня 2025, 21:14
2741
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Металлист 1925, который по итогам сезона Первой лиги через переходные матчи вышел в УПЛ, хочет подписать левого защитника Александрии Александра Мартынюка.
Харьковский клуб уже сделал официальное предложение в размере 1,5 миллиона евро. Мартынюк дебютировал в сборной Украины в матче против Новой Зеландии.
Ранее сообщалось, что Мартынюк может вслед за тренером Русланом Ротанем перейти в Полесье.
23-летний Мартынюк в прошлом сезоне провел 30 матчей и сделал 2 результативные передачи.
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им надо форварда, бокс ту бокс и диспетчера. центральный защитник не помешает в пару к Салюку.
а Кравец вполне приличный защитник на левом фланге.