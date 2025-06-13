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  4. Легенда Динамо: «Суркис был в шоке. Это был психологический трюк»
Сборная УКРАИНЫ
13 июня 2025, 01:18 |
280
1

Легенда Динамо: «Суркис был в шоке. Это был психологический трюк»

Михайличенко вспомнил полуфинал молодежного Евро-2007

13 июня 2025, 01:18 |
280
1
Легенда Динамо: «Суркис был в шоке. Это был психологический трюк»
УАФ. Алексей Михайличенко

Бывший тренер молодежной сборной Украины Алексей Михайличенко вспомнил полуфинал молодежного Евро, где Украина победила сборную Сербии и Черногории (0:0, пен. 5:4).

«Пятов тогда провел великолепный матч, его признали лучшим игроком полуфинала. После игры Григорий Михайлович Суркис подошел ко мне и сказал: «Я был в шоке, когда ты выпустил Рыбку вместо Пятова на пенальти.

Это был своего рода психологический трюк. Когда ты выпускаешь нового вратаря на серию пенальти, то соперник сразу начинает думать, что на поле вышел голкипер, который очень хорошо играет при 11-метровых ударах.

Также мы учитывали мощные габариты, которые были у Рыбки, если его сравнивать с Пятовым. Не скажу, что Андрей плохо играл на пенальти, но это был скорее психологический ход от нас – и он сработал.

В целом сербы играли чуть лучше нас. Моментов они создали больше, но мы выдержали этот мощный натиск и вышли в финал после победы в серии послематчевых пенальти», – рассказал Михайличенко.

Ранее бывший тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко рассказал, как Мирча Луческу неуважительно обошелся с легендой «Динамо» Владимиром Бессоновым.

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Алексей Михайличенко сборная Украины по футболу Александр Рыбка Андрей Пятов
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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Saltovka
После того, как матерные слова стали заменять звёздочками, меня начали напрягать футболки динама. Что там, за этими звёздочками?
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