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Испания
13 июня 2025, 00:59 |
96
0

Тибо КУРТУА: «Ты постоянно играешь на высоком уровне»

Тибо поделился мыслями о КЧС-2025

13 июня 2025, 00:59 |
96
0
Тибо КУРТУА: «Ты постоянно играешь на высоком уровне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился мыслями об участии команды в КЧС-2025.

«Мы всегда едем на любой турнир, чтобы победить. Мы являемся одними из фаворитов и постараемся выиграть этот турнир. Этот турнир в США интересен, хотим увидеть много болельщиков и разных футбольных культур. Наши болельщики ждут этого турнира.

Мы играем всегда с одной целью – выиграть титулы, для нас это источник адреналина. Думаю, что ты хочешь побеждать всегда, каждый год, ты постоянно играешь на высоком уровне для этого», – сказал Тибо.

Ранее испанский тренер Хаби Алонсо провел первую тренировку с мадридским клубом «Реал», где впечатлил Тибо Куртуа.

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Тибо Куртуа клубный чемпионат мира по футболу Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: Marca
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