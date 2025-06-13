Тибо КУРТУА: «Ты постоянно играешь на высоком уровне»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился мыслями об участии команды в КЧС-2025.

«Мы всегда едем на любой турнир, чтобы победить. Мы являемся одними из фаворитов и постараемся выиграть этот турнир. Этот турнир в США интересен, хотим увидеть много болельщиков и разных футбольных культур. Наши болельщики ждут этого турнира.

Мы играем всегда с одной целью – выиграть титулы, для нас это источник адреналина. Думаю, что ты хочешь побеждать всегда, каждый год, ты постоянно играешь на высоком уровне для этого», – сказал Тибо.

Ранее испанский тренер Хаби Алонсо провел первую тренировку с мадридским клубом «Реал», где впечатлил Тибо Куртуа.