Тибо КУРТУА: «Ты постоянно играешь на высоком уровне»
Тибо поделился мыслями о КЧС-2025
Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился мыслями об участии команды в КЧС-2025.
«Мы всегда едем на любой турнир, чтобы победить. Мы являемся одними из фаворитов и постараемся выиграть этот турнир. Этот турнир в США интересен, хотим увидеть много болельщиков и разных футбольных культур. Наши болельщики ждут этого турнира.
Мы играем всегда с одной целью – выиграть титулы, для нас это источник адреналина. Думаю, что ты хочешь побеждать всегда, каждый год, ты постоянно играешь на высоком уровне для этого», – сказал Тибо.
Ранее испанский тренер Хаби Алонсо провел первую тренировку с мадридским клубом «Реал», где впечатлил Тибо Куртуа.
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