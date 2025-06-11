Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале

Испанский тренер Хаби Алонсо провел первую тренировку с мадридским клубом «Реал».

По информации испанских СМИ, на тренировке Алонсо активно работал с голкипером «Реала» Тибо Куртуа. Алонсо приказал бельгийцу чаще играть ногами. Тренер «Реала» хочет, чтобы Куртуа теперь начинал атаки «Реала» короткими пасами, а не дальними, как это было при Карло Анчелотти.

Ранее пресс-служба «Реала» сообщила, что их вратарь получил травму. После обследований, проведенных медицинской службой «Реала», у бельгийского вратаря Тибо Куртуа была обнаружена травма. У бельгийца диагностировали сакроилеит – воспаление крестцово-подвздошного сустава.