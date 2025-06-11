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  4. Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
Испания
11 июня 2025, 05:02 | Обновлено 11 июня 2025, 06:20
1875
0

Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале

Испанский тренер провел первую тренировку с мадридским клубом

11 июня 2025, 05:02 | Обновлено 11 июня 2025, 06:20
1875
0
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Испанский тренер Хаби Алонсо провел первую тренировку с мадридским клубом «Реал».

По информации испанских СМИ, на тренировке Алонсо активно работал с голкипером «Реала» Тибо Куртуа. Алонсо приказал бельгийцу чаще играть ногами. Тренер «Реала» хочет, чтобы Куртуа теперь начинал атаки «Реала» короткими пасами, а не дальними, как это было при Карло Анчелотти.

Ранее пресс-служба «Реала» сообщила, что их вратарь получил травму. После обследований, проведенных медицинской службой «Реала», у бельгийского вратаря Тибо Куртуа была обнаружена травма. У бельгийца диагностировали сакроилеит – воспаление крестцово-подвздошного сустава.

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Хаби Алонсо Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Тибо Куртуа тренировка
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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