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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер Реала столкнулся с большими проблемами перед КЧМ-2025
Испания
01 июня 2025, 19:26 |
2813
5

ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер Реала столкнулся с большими проблемами перед КЧМ-2025

Тибо Куртуа получил травму накануне клубного чемпионата мира

01 июня 2025, 19:26 |
2813
5
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер Реала столкнулся с большими проблемами перед КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Пресс-служба «Реала» сообщила, что их вратарь получил травму.

Сообщается, что после обследований, проведенных медицинской службой «Реала», у бельгийского вратаря Тибо Куртуа была обнаружена травма. У бельгийца диагностировали сакроилеит – воспаление крестцово-подвздошного сустава.

Мадридский клуб не сообщил о сроках восстановления Куртуа – «Реал» 18 июня сыграет первый матч клубного чемпионата мира 2025 против «Аль-Хиляля».

В этом сезоне на счету Куртуа 46 матчей, 55 пропущенных голов и 14 сухих матчей. Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо и Флорентино Перес приняли неожиданное решение относительно вратаря.

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Тибо Куртуа Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига травма клубный чемпионат мира по футболу
Дмитрий Олейник Источник: ФК Реал Мадрид
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Комментарии 5
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Mark4854590
Ну от і шанс для Луніна показати себе новому тренеру
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+2
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Burevestnik
можливо прийдеться Луніну віддуватись за того травмованого,
але якщо Реал дійде до фіналу, то на воротах буде Куртуа.
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+1
Dumont
Реал-це Реал,все ж, «королівський клуб». Оптимальний збіг обставин,щоб знову показати свій рівень. 
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0
uausa
Для того і є другий воротар. Треба з тим змиритися. В Реалі Лунін завжди буде другим. І якщо він не пішов при Карло і не йде при Алонсо значить його все влаштовує.
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0
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