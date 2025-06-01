ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер Реала столкнулся с большими проблемами перед КЧМ-2025
Тибо Куртуа получил травму накануне клубного чемпионата мира
Пресс-служба «Реала» сообщила, что их вратарь получил травму.
Сообщается, что после обследований, проведенных медицинской службой «Реала», у бельгийского вратаря Тибо Куртуа была обнаружена травма. У бельгийца диагностировали сакроилеит – воспаление крестцово-подвздошного сустава.
Мадридский клуб не сообщил о сроках восстановления Куртуа – «Реал» 18 июня сыграет первый матч клубного чемпионата мира 2025 против «Аль-Хиляля».
В этом сезоне на счету Куртуа 46 матчей, 55 пропущенных голов и 14 сухих матчей. Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо и Флорентино Перес приняли неожиданное решение относительно вратаря.
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