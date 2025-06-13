Легенда Динамо рассказал, за что выгнал Алиева из сборной Украины

Бывший тренер молодежной сборной Украины Алексей Михайличенко рассказал, как в свое время выгнал Александра Алиева из сборной Украины U-21.

«У нас с Алиевым был прецедент, когда я его отчислил из молодежной сборной, однако это произошло перед матчем с Хорватией уже в следующем цикле отбора на Евро-2007. Алиев уехал из расположения сборной и вернулся не в том состоянии, в котором нужно было... Загуляли перед Евро-2006? Таких громких прецедентов на самом деле не было. Не скажу, что все прошло гладко, были свои нюансы. Мы долго готовились, а это серьезное психологическое нагрузка также», – рассказал Михайличенко.

Ранее бывший полузащитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Алиев ответил на претензии относительно публичного употребления русского языка.