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  4. Легенда Динамо рассказал, за что выгнал Алиева из сборной Украины
Украина. Премьер лига
13 июня 2025, 04:42 |
421
0

Легенда Динамо рассказал, за что выгнал Алиева из сборной Украины

Михайличенко рассказал интересную историю

13 июня 2025, 04:42 |
421
0
Легенда Динамо рассказал, за что выгнал Алиева из сборной Украины
УАФ. Александр Алиев

Бывший тренер молодежной сборной Украины Алексей Михайличенко рассказал, как в свое время выгнал Александра Алиева из сборной Украины U-21.

«У нас с Алиевым был прецедент, когда я его отчислил из молодежной сборной, однако это произошло перед матчем с Хорватией уже в следующем цикле отбора на Евро-2007. Алиев уехал из расположения сборной и вернулся не в том состоянии, в котором нужно было... Загуляли перед Евро-2006? Таких громких прецедентов на самом деле не было. Не скажу, что все прошло гладко, были свои нюансы. Мы долго готовились, а это серьезное психологическое нагрузка также», – рассказал Михайличенко.

Ранее бывший полузащитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Алиев ответил на претензии относительно публичного употребления русского языка.

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Алексей Михайличенко сборная Украины по футболу U-21 Александр Алиев Динамо Киев
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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