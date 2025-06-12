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  4. Исполнительный директор WTA спустя две недели поддержала письмо Онс Жабер
WTA
12 июня 2025, 07:48 |
276
0

Исполнительный директор WTA спустя две недели поддержала письмо Онс Жабер

Порша Арчер выразила поддержку посланию тунисской спортсменки

12 июня 2025, 07:48 |
276
0
Исполнительный директор WTA спустя две недели поддержала письмо Онс Жабер
Getty Images/Global Images Ukraine. Порша Арчер

Публичное письмо трехкратной финалистки Grand Slam Онс Жабер в защиту женского тенниса продолжает вызывать широкий резонанс.

Свое эмоциональное заявление теннисистка из Туниса сделала еще на старте турнира Ролан Гаррос 2025. И вот спустя почти две недели – последней, кто выразила поддержку посланию тунисской спортсменки, стала исполнительный директор WTA Порша Арчер.

«Онс выразила очень яркую и убедительную мысль. Думаю, у нас будет немало разговоров с представителями турниров Большого шлема и других соревнований, которые, по нашему мнению, действуют не так, как того требуют болельщики и общественность.

Я призываю фанатов делать то же самое. Это то, за что мы будем продолжать бороться и продвигать», – сказала Арчер в комментарии, опубликованном BBC.

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Онс Жабер WTA
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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