Исполнительный директор WTA спустя две недели поддержала письмо Онс Жабер

Публичное письмо трехкратной финалистки Grand Slam Онс Жабер в защиту женского тенниса продолжает вызывать широкий резонанс.

Свое эмоциональное заявление теннисистка из Туниса сделала еще на старте турнира Ролан Гаррос 2025. И вот спустя почти две недели – последней, кто выразила поддержку посланию тунисской спортсменки, стала исполнительный директор WTA Порша Арчер.

«Онс выразила очень яркую и убедительную мысль. Думаю, у нас будет немало разговоров с представителями турниров Большого шлема и других соревнований, которые, по нашему мнению, действуют не так, как того требуют болельщики и общественность.

Я призываю фанатов делать то же самое. Это то, за что мы будем продолжать бороться и продвигать», – сказала Арчер в комментарии, опубликованном BBC.