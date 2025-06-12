Где смотреть онлайн матч Евро-2025 U-21 Украина U-21 – Дания U-21
12 июня в 19:00 состоится матч первого тура молодежного чемпионата Европы
12 июня молодежная сборная Украины начнет выступления на чемпионате Европы 2025 среди игроков до 21 года.
В стартовом туре команда Унаи Мельгосы встретится со сверстниками из Дании.
Матч состоится на стадионе «Татран» в словацком городе Прешов. Начало поединка – в 19:00 по киевскому времени.
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Украинцы и датчане стартуют в квартете, где за выход в четвертьфинал будут бороться Финляндия и Нидерланды. Путевки в следующий этап получат по две лучшие сборные.
В предыдущих очных встречах команды показывали примерно равные результаты. В марте 2023 года Украина победила Данию в товарищеском матче со счетом 3:2. В сентябре 2020 года была зафиксирована ничья 1:1, а в ноябре 2019 года датчане одержали победу 3:2 в отборе к Евро.
Поединок обслужит арбитр из Грузии – Гиорги Кикачейшвили. В параллельном матче этой группы встретятся сборные Финляндии и Нидерландов.
Следующие матчи сборной Украины в группе пройдут 15 июня (против Финляндии) и 18 июня (против Нидерландов).
Где смотреть онлайн матч Евро-2025 U-21 Украина U-21 – Дания U-21
Видеотрансляцию матчей турнира проводят Суспільне Спорт и MEGOGO.
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