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Молодежные турниры
12 июня 2025, 06:50 |
167
0

Где смотреть онлайн матч Евро-2025 U-21 Украина U-21 – Дания U-21

12 июня в 19:00 состоится матч первого тура молодежного чемпионата Европы

12 июня 2025, 06:50 |
167
0
Где смотреть онлайн матч Евро-2025 U-21 Украина U-21 – Дания U-21
Коллаж Sport.ua

12 июня молодежная сборная Украины начнет выступления на чемпионате Европы 2025 среди игроков до 21 года.

В стартовом туре команда Унаи Мельгосы встретится со сверстниками из Дании.

Матч состоится на стадионе «Татран» в словацком городе Прешов. Начало поединка – в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинцы и датчане стартуют в квартете, где за выход в четвертьфинал будут бороться Финляндия и Нидерланды. Путевки в следующий этап получат по две лучшие сборные.

В предыдущих очных встречах команды показывали примерно равные результаты. В марте 2023 года Украина победила Данию в товарищеском матче со счетом 3:2. В сентябре 2020 года была зафиксирована ничья 1:1, а в ноябре 2019 года датчане одержали победу 3:2 в отборе к Евро.

Поединок обслужит арбитр из Грузии – Гиорги Кикачейшвили. В параллельном матче этой группы встретятся сборные Финляндии и Нидерландов.

Следующие матчи сборной Украины в группе пройдут 15 июня (против Финляндии) и 18 июня (против Нидерландов).

Где смотреть онлайн матч Евро-2025 U-21 Украина U-21 – Дания U-21

Видеотрансляцию матчей турнира проводят Суспільне Спорт и MEGOGO.

Украина U-21 – Дания U-21
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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