В погоне за чемпионом Европы. Бавария переманивает трансферную цель Реала

22-летний испанский форвард «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс может стать игроком «Баварии».

Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, руководство немецкого клуба уже начало переговоры с представителями чемпиона Европы.

Также сообщается, что Нико Уильямса могут отпустить за 60-65 миллионов евро.

«Бавария» готова решить вопрос с Уильямсом очень быстро, ведь игрок стал целью и других топ-клубов.

Известно, что игрок попал в шортлист «Барселоны», мадридского «Реала», «Челси» и «Арсенала».