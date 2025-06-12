Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В погоне за чемпионом Европы. Бавария переманивает трансферную цель Реала
Германия
12 июня 2025, 05:45 |
628
0

В погоне за чемпионом Европы. Бавария переманивает трансферную цель Реала

Представители немецкого клуба встретились с агентом Нико Уильямса

12 июня 2025, 05:45 |
628
0
В погоне за чемпионом Европы. Бавария переманивает трансферную цель Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний испанский форвард «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс может стать игроком «Баварии».

Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, руководство немецкого клуба уже начало переговоры с представителями чемпиона Европы.

Также сообщается, что Нико Уильямса могут отпустить за 60-65 миллионов евро.

«Бавария» готова решить вопрос с Уильямсом очень быстро, ведь игрок стал целью и других топ-клубов.

Известно, что игрок попал в шортлист «Барселоны», мадридского «Реала», «Челси» и «Арсенала».

По теме:
Известны детали. Трансфер звезды сборной Украины в топ-клуб сорвался
ФОТО. Сане прибыл в Турцию для подписания контракта с Галатасараем
Ушел за большие деньги. Известный колумбиец может покинуть Аль-Наср
Нико Уильямс чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария Атлетик Бильбао трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Реал Мадрид
Александр Сильченко Источник: Sky Sport Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины по волейболу поднялась в рейтинге после победы над США в ЛН
Волейбол | 11 июня 2025, 22:45 2
Сборная Украины по волейболу поднялась в рейтинге после победы над США в ЛН
Сборная Украины по волейболу поднялась в рейтинге после победы над США в ЛН

Сине-желтые поднялись с 14-го на 13-е место

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с опытным полузащитником
Футбол | 12 июня 2025, 03:02 0
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с опытным полузащитником
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с опытным полузащитником

Игорь Мединский подписал новое соглашение еще на год

Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»
Бокс | 11.06.2025, 17:36
Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»
Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»
Ребров назвал имя футболиста, которого сильно не хватает сборной Украины
Футбол | 11.06.2025, 09:03
Ребров назвал имя футболиста, которого сильно не хватает сборной Украины
Ребров назвал имя футболиста, которого сильно не хватает сборной Украины
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
Футбол | 11.06.2025, 08:35
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тьерри АНРИ: «Я никогда раньше не видел такого футболиста, как он»
Тьерри АНРИ: «Я никогда раньше не видел такого футболиста, как он»
11.06.2025, 05:58
Футбол
Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?
Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?
10.06.2025, 23:29
Футбол
7 шайб, драки и разгром на своем льду. Состоялся матч финала Кубка Стэнли
7 шайб, драки и разгром на своем льду. Состоялся матч финала Кубка Стэнли
10.06.2025, 08:35
Хоккей
Канада выиграла домашний турнир Canadian Shield. На каком месте Украина?
Канада выиграла домашний турнир Canadian Shield. На каком месте Украина?
11.06.2025, 06:30 11
Футбол
Турнирная таблица. Какое место занимает Украина на Canadian Shield?
Турнирная таблица. Какое место занимает Украина на Canadian Shield?
10.06.2025, 22:05
Футбол
Александр УСИК: «Это просто мусор, я на такое не реагирую вообще»
Александр УСИК: «Это просто мусор, я на такое не реагирую вообще»
11.06.2025, 06:16
Бокс
КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»
КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»
11.06.2025, 23:08 2
Бокс
Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров современности. Есть ли Усик?
Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров современности. Есть ли Усик?
10.06.2025, 00:11 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем