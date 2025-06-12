Германия12 июня 2025, 05:45 |
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В погоне за чемпионом Европы. Бавария переманивает трансферную цель Реала
Представители немецкого клуба встретились с агентом Нико Уильямса
12 июня 2025, 05:45 |
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22-летний испанский форвард «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс может стать игроком «Баварии».
Об этом сообщает Sky Sport Germany.
По информации источника, руководство немецкого клуба уже начало переговоры с представителями чемпиона Европы.
Также сообщается, что Нико Уильямса могут отпустить за 60-65 миллионов евро.
«Бавария» готова решить вопрос с Уильямсом очень быстро, ведь игрок стал целью и других топ-клубов.
Известно, что игрок попал в шортлист «Барселоны», мадридского «Реала», «Челси» и «Арсенала».
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