Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Бутсой в лицо. За что был удален Энцо Фернандес в матче Аргентины
Чемпионат мира
12 июня 2025, 05:15 | Обновлено 12 июня 2025, 05:22
30
0

ВИДЕО. Бутсой в лицо. За что был удален Энцо Фернандес в матче Аргентины

Хавбек сборной Аргентины сыграл опасно ногой в матче против Колумбии

12 июня 2025, 05:15 | Обновлено 12 июня 2025, 05:22
30
0
ВИДЕО. Бутсой в лицо. За что был удален Энцо Фернандес в матче Аргентины
FIFA

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес стал антигероем матча отбора на ЧМ-2026 против Колумбии. На 71-й минуте игры он грубо сыграл в воздухе, ударив бутсой по лицу хавбека колумбийцев Кевина Кастаньо.

Фернандес пытался сыграть в мяч, однако вместо этого с высоко поднятой ногой попал в голову соперника. Арбитр показал ему прямую красную карточку. Пострадавшему Кастаньо понадобилась медицинская помощь, фол привёл к кровавому повреждению.

Несмотря на игру в меньшинстве, аргентинцы сумели избежать поражения. Матч завершился вничью (1:1). На гол Луиса Диаса (24-я минута) ответил Тьяго Альмада (81-я минута).

Для Аргентины этот поединок не имел особого значения, так как команда уже гарантировала себе участие в финальном турнире чемпионата мира 2026 года. Энцо Фернандес играет за «Челси», в 2022 году стал чемпионом мира со сборной Аргентины и был признан лучшим молодым игроком турнира.

Специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк, комментируя эпизод, намекнул, что наказание могло быть слишком жёстким: «Первое видео — фол Энцо Фернандеса. Второе видео — реакция игрока Колумбии на касание. Итог — прямая красная карточка для Энцо. Опасная игра, но красная ли? Думаю, этот кейс можно демонстрировать как мастер-класс — как не дать арбитру упустить потенциально «красный» фол».

По теме:
Кто попал на чемпионат мира 2026? Уже известны 13 сборных из 48
Матч Аргентина – Колумбия на Монументале возглавил один интересный рейтинг
ВИДЕО. Удар ногой в голову. За что удалили лидера сборной Аргентины
ЧМ-2026 по футболу Энцо Фернандес сборная Аргентины по футболу сборная Колумбии по футболу удаление (красная карточка) видео Дмитрий Бабелюк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Восемь мячей от Нидерландов. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ
Футбол | 11 июня 2025, 06:23 0
Восемь мячей от Нидерландов. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ
Восемь мячей от Нидерландов. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ

Состоялись поединки в трех группах, и в турнире наступает пауза до осени

Тьерри АНРИ: «Я никогда раньше не видел такого футболиста, как он»
Футбол | 11 июня 2025, 05:58 0
Тьерри АНРИ: «Я никогда раньше не видел такого футболиста, как он»
Тьерри АНРИ: «Я никогда раньше не видел такого футболиста, как он»

Легенда сборной Франции – о Райане Шерки

Италия U-21 – Румыния U-21 – 1:0. Как забил Бальданци. Видео гола и обзор
Футбол | 12.06.2025, 01:59
Италия U-21 – Румыния U-21 – 1:0. Как забил Бальданци. Видео гола и обзор
Италия U-21 – Румыния U-21 – 1:0. Как забил Бальданци. Видео гола и обзор
Канада выиграла домашний турнир Canadian Shield. На каком месте Украина?
Футбол | 11.06.2025, 06:30
Канада выиграла домашний турнир Canadian Shield. На каком месте Украина?
Канада выиграла домашний турнир Canadian Shield. На каком месте Украина?
Трабзонспор запросил от Шахтера 15 миллионов евро за Чакыра
Футбол | 11.06.2025, 21:55
Трабзонспор запросил от Шахтера 15 миллионов евро за Чакыра
Трабзонспор запросил от Шахтера 15 миллионов евро за Чакыра
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
11.06.2025, 02:37 1
Футбол
Blast.tv Austin Major 2025 уже на FAVBET: Главное событие июня в мире CS2
Blast.tv Austin Major 2025 уже на FAVBET: Главное событие июня в мире CS2
10.06.2025, 19:18
Киберспорт
Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
11.06.2025, 08:56 3
Футбол
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
11.06.2025, 02:03 44
Футбол
Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?
Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?
10.06.2025, 23:29
Футбол
7 шайб, драки и разгром на своем льду. Состоялся матч финала Кубка Стэнли
7 шайб, драки и разгром на своем льду. Состоялся матч финала Кубка Стэнли
10.06.2025, 08:35
Хоккей
Договорились. Судаков выбрал себе топовый клуб, в который перейдет
Договорились. Судаков выбрал себе топовый клуб, в который перейдет
11.06.2025, 02:13 8
Футбол
Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров современности. Есть ли Усик?
Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров современности. Есть ли Усик?
10.06.2025, 00:11 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем