ВИДЕО. Бутсой в лицо. За что был удален Энцо Фернандес в матче Аргентины

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес стал антигероем матча отбора на ЧМ-2026 против Колумбии. На 71-й минуте игры он грубо сыграл в воздухе, ударив бутсой по лицу хавбека колумбийцев Кевина Кастаньо.

Фернандес пытался сыграть в мяч, однако вместо этого с высоко поднятой ногой попал в голову соперника. Арбитр показал ему прямую красную карточку. Пострадавшему Кастаньо понадобилась медицинская помощь, фол привёл к кровавому повреждению.

Несмотря на игру в меньшинстве, аргентинцы сумели избежать поражения. Матч завершился вничью (1:1). На гол Луиса Диаса (24-я минута) ответил Тьяго Альмада (81-я минута).

Для Аргентины этот поединок не имел особого значения, так как команда уже гарантировала себе участие в финальном турнире чемпионата мира 2026 года. Энцо Фернандес играет за «Челси», в 2022 году стал чемпионом мира со сборной Аргентины и был признан лучшим молодым игроком турнира.

Специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк, комментируя эпизод, намекнул, что наказание могло быть слишком жёстким: «Первое видео — фол Энцо Фернандеса. Второе видео — реакция игрока Колумбии на касание. Итог — прямая красная карточка для Энцо. Опасная игра, но красная ли? Думаю, этот кейс можно демонстрировать как мастер-класс — как не дать арбитру упустить потенциально «красный» фол».