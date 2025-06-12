Сборная Украины пропускает голы в свои ворота уже 7 матчей подряд
Сине-желтые переиграли команду Новой Зеландии, но снова пропустили
Сборная Украины пропускает голы уже 7 матчей подряд.
В ночь на 11 июня сборная Украины провела второй и заключительный матч турнира Canadian Shield, одержав победу над Новой Зеландией со счётом 2:1. Игра прошла на стадионе BMO Field в Торонто и стала первой очной встречей этих команд в истории.
Все голы были забиты после перерыва. На 51-й минуте счёт открыл Алексей Гуцуляк. Новозеландцы ответили точным ударом Марка Стаменича. Победный мяч на 75-й минуте забил Александр Зинченко.
Несмотря на победу, национальная команда Украины продолжает пропускать. Это уже седьмой матч подряд без «сухого» результата. В последний раз украинцы не пропускали ещё в октябре 2024 года, когда обыграли Грузию со счётом 1:0 в Лиге наций.
Серия сборной Украины из 7 матчей с пропущенными голами
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