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Сборная УКРАИНЫ
12 июня 2025, 04:59 | Обновлено 12 июня 2025, 05:09
82
0

Сборная Украины пропускает голы в свои ворота уже 7 матчей подряд

Сине-желтые переиграли команду Новой Зеландии, но снова пропустили

12 июня 2025, 04:59 | Обновлено 12 июня 2025, 05:09
82
0
Сборная Украины пропускает голы в свои ворота уже 7 матчей подряд
УАФ

Сборная Украины пропускает голы уже 7 матчей подряд.

В ночь на 11 июня сборная Украины провела второй и заключительный матч турнира Canadian Shield, одержав победу над Новой Зеландией со счётом 2:1. Игра прошла на стадионе BMO Field в Торонто и стала первой очной встречей этих команд в истории.

Все голы были забиты после перерыва. На 51-й минуте счёт открыл Алексей Гуцуляк. Новозеландцы ответили точным ударом Марка Стаменича. Победный мяч на 75-й минуте забил Александр Зинченко.

Несмотря на победу, национальная команда Украины продолжает пропускать. Это уже седьмой матч подряд без «сухого» результата. В последний раз украинцы не пропускали ещё в октябре 2024 года, когда обыграли Грузию со счётом 1:0 в Лиге наций.

Серия сборной Украины из 7 матчей с пропущенными голами

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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