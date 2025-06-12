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  4. ЯРМОЛЮК: «Были проблемы со здоровьем, уже все нормально. Идем на Евро»
Молодежные турниры
12 июня 2025, 04:47 | Обновлено 12 июня 2025, 04:55
47
0

ЯРМОЛЮК: «Были проблемы со здоровьем, уже все нормально. Идем на Евро»

Хавбек молодежной сборной Украины U-21 рассказал о подготовке к ЧЕ U-21

12 июня 2025, 04:47 | Обновлено 12 июня 2025, 04:55
47
0
ЯРМОЛЮК: «Были проблемы со здоровьем, уже все нормально. Идем на Евро»
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Полузащитник молодежной сборной Украины по футболу Егор Ярмолюк оценил готовность к началу молодежного чемпионата Европы.

Перед стартом Ярмолюк оценил свою готовность к турниру, а также ожидания от первого матча команды на Евро-2025 U-21 против Дании:

«Подготовка к Евро прошла успешно. Матч против Испании был хорош в нашем исполнении, победа. С хорошим настроением идем на Евро.

Стоит ли ориентироваться на матч против Испании? Думаю, что все сборные играют в полную силу, но мы сосредоточены на завтрашнем матче.

Завершение сезона в АПЛ? Как себя чувствую после насыщенного сезона в АПЛ? Чувствую себя хорошо, готов к игре. Не хотел Брентфорд отпускать на Евро? Да, были проблемы со здоровьем, но сейчас все будет хорошо.

Будет ли у меня время на отдых после Евро перед следующим сезоном? Сейчас об этом не думаю. Сейчас все амбиции и внимание на Евро.

Был ли расстроен тем, что не получил вызова в национальную команду на июньские матчи? Конечно, что нет. Это престижный турнир, на котором хочется сыграть.

Стартовый матч ЧЕ против сборной Дании? Мы готовимся к каждой команде индивидуально, но все равно сосредоточены на нашей игре. Самое важное – победить».

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Николай Степанов Источник: Суспильне Спорт
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