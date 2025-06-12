ЯРМОЛЮК: «Были проблемы со здоровьем, уже все нормально. Идем на Евро»
Хавбек молодежной сборной Украины U-21 рассказал о подготовке к ЧЕ U-21
Полузащитник молодежной сборной Украины по футболу Егор Ярмолюк оценил готовность к началу молодежного чемпионата Европы.
Перед стартом Ярмолюк оценил свою готовность к турниру, а также ожидания от первого матча команды на Евро-2025 U-21 против Дании:
«Подготовка к Евро прошла успешно. Матч против Испании был хорош в нашем исполнении, победа. С хорошим настроением идем на Евро.
Стоит ли ориентироваться на матч против Испании? Думаю, что все сборные играют в полную силу, но мы сосредоточены на завтрашнем матче.
Завершение сезона в АПЛ? Как себя чувствую после насыщенного сезона в АПЛ? Чувствую себя хорошо, готов к игре. Не хотел Брентфорд отпускать на Евро? Да, были проблемы со здоровьем, но сейчас все будет хорошо.
Будет ли у меня время на отдых после Евро перед следующим сезоном? Сейчас об этом не думаю. Сейчас все амбиции и внимание на Евро.
Был ли расстроен тем, что не получил вызова в национальную команду на июньские матчи? Конечно, что нет. Это престижный турнир, на котором хочется сыграть.
Стартовый матч ЧЕ против сборной Дании? Мы готовимся к каждой команде индивидуально, но все равно сосредоточены на нашей игре. Самое важное – победить».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нападающий готов играть за сборную Украины
Первую строчку продолжает занимать Усман Дембеле