РЕЙНДЕРС: «Гвардиола – одна из главных причин, почему я в Ман Сити»

Нидерландский новичок «Манчестер Сити» Тиджани Рейндерс, который перешел из итальянского «Милана», дал первое интервью как игрок горожан:

– Итак, Тиджани, добро пожаловать в «Манчестер Сити».

– Большое спасибо.

– Прежде всего, какие ощущения от подписания контракта с клубом?

– Я очень счастлив. Моя семья счастлива. Это большой шаг. И мы, да, действительно рады начать здесь.

– Почему именно «Манчестер Сити»? Что тебя привлекло в этом проекте?

– Да… Все знают, как играет «Манчестер Сити» в целом – стиль игры, доминирование на поле против соперников, атакующий футбол. И это именно то, что мне больше всего подходит.

– Как бы ты описал себя как игрока на поле?

– Я – хавбек типа «бокс-ту-бокс». Люблю начинать атаки из глубины, участвовать в построении игры от обороны, отдавать передачи нападающим, создавать моменты. И да, иногда также стараюсь забивать сам.

– Ты упомянул голы. В прошлом сезоне ты много забил. Это что-то, что ты сознательно добавил в свою игру? Почему ты начал забивать больше, чем раньше?

– Да. Я знаю, что для полузащитника важно тоже забивать. Два года назад я не забил много за сезон. И летом я над этим работал – думал, что могу улучшиться перед воротами. И в этом сезоне это сработало – я чаще оказывался среди авторов голов.

– Тебя также признали лучшим полузащитником Серии А в прошлом сезоне. В Италии много талантливых игроков. Насколько это была для тебя большая честь?

– Да, это большая честь. Особенно потому, что у нас было тяжелое время, тяжелый сезон, так скажем. Но все равно меня признали лучшим полузащитником – это большая честь, и я, конечно, был очень рад этой награде.

– Расскажи немного о своем детстве. Насколько известно, ты из очень спортивной семьи?

– Да, это правда. Мой отец тоже был профессиональным игроком. И мой брат сейчас также профессиональный футболист в Нидерландах. Это у нас в генах. И я надеюсь, что смогу передать это своим детям в будущем.

– В начале твоей карьеры все складывалось не слишком просто. Насколько я понимаю, ты совмещал академию с работой в магазине, когда был подростком. Как тебе удавалось это совмещать? И как ты прошел путь от того момента до сегодняшнего – в «Манчестер Сити»?

– Я не получил профессионального контракта, когда мне было 16–17 лет. И однажды летом мама сказала мне: «Тебе нужно идти и найти работу». Я ходил в супермаркеты, подавал заявления… Это так по-английски? «Solicitation letter»? Подавал заявление, и меня взяли. Я работал там год со своими друзьями. Думаю, это было полезно – понять, каково это – жизнь без футбола. И сейчас, оглядываясь назад, понимаю, как быстро может измениться жизнь. И вот я здесь.

– Ты уже играл за «Милан» и сборную Нидерландов. У тебя большой опыт на высоком уровне. Что, по твоему мнению, ты еще можешь улучшить? И почему тебе может помочь «Сити» и Пеп с тренерским штабом?

– Именно поэтому я хотел играть в Премьер-лиге. Я хочу почувствовать эту интенсивность, энергию. И думаю, здесь нужно думать еще быстрее. Особенно, когда ты играешь за «Ман Сити» – пространства меньше. Именно над этим я хочу работать и развиваться. Я с нетерпением жду этого.

– Насколько ты ждешь возможности поработать с Пепом Гвардиолой?

– Это большая возможность для меня. Я следил за ним еще со времен «Барселоны», конечно, с Лионелем Месси, и за тем, как он тогда строил игру. И как он перенес это в «Ман Сити». Это действительно что-то такое, что меня очень вдохновило присоединиться к «Манчестер Сити».

– В целом о Премьер-лиге. Что ты уже знаешь о высшем дивизионе Англии? И чего ожидаешь от этого вызова?

– Все знают, что это – самое сильное соревнование в мире. Если посмотреть на прошлый сезон – сколько клубов боролись за высшие места… Уровень чрезвычайно высокий. Играть в Премьер-лиге – это мечта каждого парня.

– А что скажешь о самом городе Манчестер? Успел уже что-то посмотреть? Что хочешь для себя от жизни здесь?

– Еще нет. Я был здесь только дважды. Но не успел посмотреть сам город, к сожалению. Я обязательно исследую его вместе с семьей после клубного чемпионата мира. И мы очень рады быть здесь. Мне также очень помогает Натан Аке.

– И напоследок – чего ты хочешь достичь во время своего пребывания в «Сити» – как лично, так и в составе команды?

– Однозначно – развиваться как полузащитник, становиться еще более универсальным игроком. И, конечно, футбол – это про трофеи. Я хочу выиграть как можно больше трофеев здесь, с «Манчестер Сити».

– Что ж, Тиджани, спасибо за твое время и еще раз – добро пожаловать в клуб.

– Большое спасибо.

ВИДЕО. Первое интервью Тиджани Рейндерса в Манчестер Сити