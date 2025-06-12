ШЕРКИ: «Я люблю делать финты. Надеюсь получать удовольствие в Ман Сити»

Французский новичок Манчестер Сити Райан Шерки, который переход из французского Лиона, дал первое интервью в статус игрока горожан:

– Райан, добро пожаловать в Манчестер Сити и поздравляем с подписанием контракта. Ты очень хотел присоединиться к клубу. Объясни болельщикам, которые смотрят это интервью, почему ты был так решительно настроен стать игроком Манчестер Сити.

– Я очень рад играть за Манчестер Сити. Это самый большой клуб в Европе. Мне нравится стиль игры. Это очень важно для меня, и это мой выбор, и я думаю, это лучший выбор в моей карьере, потому что Манчестер Сити – это лучшее для меня.

– Среди болельщиков царило огромное волнение по поводу возможности увидеть тебя в футболке Манчестер Сити. Хотелось бы узнать: ты чувствовал это волнение? И насколько ты с нетерпением ждешь возможности играть перед нашими фанатами?

– Да, я видел это в соцсетях, но я здесь, чтобы работать, чтобы играть и чтобы помогать своим одноклубникам, и я жду этого с нетерпением.

– Ты говорил раньше, что любишь поднимать болельщиков с их мест и развлекать их своей игрой. Чего могут ждать наши фанаты, когда они придут на «Этихад», чтобы посмотреть, как ты играешь?

– Мой стиль – это просто. Я люблю играть с мячом. Я люблю делать финты. Я люблю помогать своим одноклубникам. Я здесь, чтобы получать удовольствие на поле. Это очень важно для меня.

– Послужной список Пепа Гвардиолы говорит сам за себя. Он один из лучших тренеров в истории футбола. Насколько ты ждешь возможности работать с Пепом и его тренерским штабом? И насколько важным было его присутствие в клубе при принятии решения перейти в Сити?

– Для меня он лучший тренер в мире, и я думаю, он лучший тренер в истории. Работать с ним – это честь для меня, и я с нетерпением жду возможности играть под его руководством.

– Пеп требует от своих игроков большой самоотдачи, хорошей игры в обороне и быстрого отбора мяча после потери. Но он также хочет, чтобы они играли свободно и выражали себя, когда мяч у нас. Готов ли ты к такому стилю? И насколько тебя это вдохновляет?

– Да, я готов. Я работал ради этого момента, потому что высокий уровень – это оно. И я жду этого с нетерпением.

– Для тех, кто, возможно, нечасто видел тебя в деле, на каких позициях тебе больше всего нравится играть?

– Я предпочитаю позицию десятого номера, но сейчас неважно, где я нахожусь на поле. Главное – быть на поле, получать удовольствие и побеждать.

– У тебя будет потрясающее начало жизни в Сити – ты отправишься играть на клубный чемпионат мира в Америку. Это первый раз, когда турнир проводится, и все в Сити очень взволнованы. Насколько ты рассчитываешь повлиять на команду в США?

– Этот кубок – новый. Мы хотим победить. И мы едем в США, чтобы победить, потому что этот турнир проходит раз в четыре года. И я хочу, команда, клуб – мы хотим победить, потому что это новый турнир и первый раз в истории.

– Это одна из причин, по которой ты хотел как можно быстрее завершить переход? Потому что ты хотел поехать в Америку и помочь команде на клубном чемпионате мира?

– Да. Да, конечно, потому что это первый раз в истории, и я хочу сыграть в этом турнире.

– Если говорить о предстоящем сезоне Премьер-лиги – насколько ты следил за ней в своей жизни, и чувствуешь ли, что готов играть в Премьер-лиге?

– Да, да, я думаю, что готов, потому что я постоянно смотрю матчи Премьер-лиги, и для меня это… Премьер-лига – это лучшая лига в мире. И я с нетерпением жду возможности сыграть матчи на «Этихаде» и с моими одноклубниками.

– Ты уже играл против английских команд, когда выступал за Лион. Недавно ты забил Манчестер Юнайтед. Сделал ли этот опыт тебя еще более взволнованным от перехода в Сити?

– Для меня очень важно играть в больших турнирах – клубном чемпионате мира и Лиге чемпионов. И когда я вижу, что Манчестер Сити хочет меня подписать, и Сити играет в Лиге чемпионов – для меня это очень важно, потому что я хочу участвовать во всех турнирах в своей карьере. И сейчас, я думаю, подходящий момент, чтобы играть в Лиге чемпионов.

– В Сити потрясающий состав: Холанд, Мармуш, Фоден, Доку… Длинный список отличных игроков, особенно в атаке. Насколько ты ждешь возможности играть с ними?

– Да. Они очень хорошие игроки. Лучшие игроки в мире. И я здесь, чтобы получать хорошие передачи и просто получать удовольствие с моими одноклубниками и дарить удовольствие… миру, клубу и болельщикам.

– И напоследок: какое твое послание фанатам Манчестер Сити?

– Спасибо. Спасибо за все. Я с нетерпением жду возможности играть для вас, получать удовольствие с моими одноклубниками. Вперед, Сити!

– Что ж, Райан, удачи тебе. Надеемся, у тебя будет замечательное время в Сити.

– Спасибо. Большое спасибо.

ВИДЕО. Первое интервью Райана Шерки в Манчестер Сити