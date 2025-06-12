Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ШЕРКИ: «Я люблю делать финты. Надеюсь получать удовольствие в Ман Сити»
Англия
12 июня 2025, 04:15 | Обновлено 12 июня 2025, 04:43
60
0

ШЕРКИ: «Я люблю делать финты. Надеюсь получать удовольствие в Ман Сити»

Французский новичок Манчестер Сити дал первое интервью в клубе

12 июня 2025, 04:15 | Обновлено 12 июня 2025, 04:43
60
0
ШЕРКИ: «Я люблю делать финты. Надеюсь получать удовольствие в Ман Сити»
ФК Манчестер Сити. Райан Шерки

Французский новичок Манчестер Сити Райан Шерки, который переход из французского Лиона, дал первое интервью в статус игрока горожан:

– Райан, добро пожаловать в Манчестер Сити и поздравляем с подписанием контракта. Ты очень хотел присоединиться к клубу. Объясни болельщикам, которые смотрят это интервью, почему ты был так решительно настроен стать игроком Манчестер Сити.

– Я очень рад играть за Манчестер Сити. Это самый большой клуб в Европе. Мне нравится стиль игры. Это очень важно для меня, и это мой выбор, и я думаю, это лучший выбор в моей карьере, потому что Манчестер Сити – это лучшее для меня.

– Среди болельщиков царило огромное волнение по поводу возможности увидеть тебя в футболке Манчестер Сити. Хотелось бы узнать: ты чувствовал это волнение? И насколько ты с нетерпением ждешь возможности играть перед нашими фанатами?

– Да, я видел это в соцсетях, но я здесь, чтобы работать, чтобы играть и чтобы помогать своим одноклубникам, и я жду этого с нетерпением.

– Ты говорил раньше, что любишь поднимать болельщиков с их мест и развлекать их своей игрой. Чего могут ждать наши фанаты, когда они придут на «Этихад», чтобы посмотреть, как ты играешь?

– Мой стиль – это просто. Я люблю играть с мячом. Я люблю делать финты. Я люблю помогать своим одноклубникам. Я здесь, чтобы получать удовольствие на поле. Это очень важно для меня.

– Послужной список Пепа Гвардиолы говорит сам за себя. Он один из лучших тренеров в истории футбола. Насколько ты ждешь возможности работать с Пепом и его тренерским штабом? И насколько важным было его присутствие в клубе при принятии решения перейти в Сити?

– Для меня он лучший тренер в мире, и я думаю, он лучший тренер в истории. Работать с ним – это честь для меня, и я с нетерпением жду возможности играть под его руководством.

– Пеп требует от своих игроков большой самоотдачи, хорошей игры в обороне и быстрого отбора мяча после потери. Но он также хочет, чтобы они играли свободно и выражали себя, когда мяч у нас. Готов ли ты к такому стилю? И насколько тебя это вдохновляет?

– Да, я готов. Я работал ради этого момента, потому что высокий уровень – это оно. И я жду этого с нетерпением.

– Для тех, кто, возможно, нечасто видел тебя в деле, на каких позициях тебе больше всего нравится играть?

– Я предпочитаю позицию десятого номера, но сейчас неважно, где я нахожусь на поле. Главное – быть на поле, получать удовольствие и побеждать.

– У тебя будет потрясающее начало жизни в Сити – ты отправишься играть на клубный чемпионат мира в Америку. Это первый раз, когда турнир проводится, и все в Сити очень взволнованы. Насколько ты рассчитываешь повлиять на команду в США?

– Этот кубок – новый. Мы хотим победить. И мы едем в США, чтобы победить, потому что этот турнир проходит раз в четыре года. И я хочу, команда, клуб – мы хотим победить, потому что это новый турнир и первый раз в истории.

– Это одна из причин, по которой ты хотел как можно быстрее завершить переход? Потому что ты хотел поехать в Америку и помочь команде на клубном чемпионате мира?

– Да. Да, конечно, потому что это первый раз в истории, и я хочу сыграть в этом турнире.

– Если говорить о предстоящем сезоне Премьер-лиги – насколько ты следил за ней в своей жизни, и чувствуешь ли, что готов играть в Премьер-лиге?

– Да, да, я думаю, что готов, потому что я постоянно смотрю матчи Премьер-лиги, и для меня это… Премьер-лига – это лучшая лига в мире. И я с нетерпением жду возможности сыграть матчи на «Этихаде» и с моими одноклубниками.

– Ты уже играл против английских команд, когда выступал за Лион. Недавно ты забил Манчестер Юнайтед. Сделал ли этот опыт тебя еще более взволнованным от перехода в Сити?

– Для меня очень важно играть в больших турнирах – клубном чемпионате мира и Лиге чемпионов. И когда я вижу, что Манчестер Сити хочет меня подписать, и Сити играет в Лиге чемпионов – для меня это очень важно, потому что я хочу участвовать во всех турнирах в своей карьере. И сейчас, я думаю, подходящий момент, чтобы играть в Лиге чемпионов.

– В Сити потрясающий состав: Холанд, Мармуш, Фоден, Доку… Длинный список отличных игроков, особенно в атаке. Насколько ты ждешь возможности играть с ними?

– Да. Они очень хорошие игроки. Лучшие игроки в мире. И я здесь, чтобы получать хорошие передачи и просто получать удовольствие с моими одноклубниками и дарить удовольствие… миру, клубу и болельщикам.

– И напоследок: какое твое послание фанатам Манчестер Сити?

– Спасибо. Спасибо за все. Я с нетерпением жду возможности играть для вас, получать удовольствие с моими одноклубниками. Вперед, Сити!

– Что ж, Райан, удачи тебе. Надеемся, у тебя будет замечательное время в Сити.

– Спасибо. Большое спасибо.

ВИДЕО. Первое интервью Райана Шерки в Манчестер Сити

По теме:
Это уже точно конец. Гвардиола не включил звездного игрока на Клубный ЧМ
РЕЙНДЕРС: «Гвардиола – одна из главных причин, почему я в Ман Сити»
ФОТО. Стало известно, с кем встречается Маркус Рэшфорд
Райан Шерки Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Манчестер Сити
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
Футбол | 11 июня 2025, 08:56 3
Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону

Аргентинец не хочет возвращаться в каталонский клуб

Трабзонспор запросил от Шахтера 15 миллионов евро за Чакыра
Футбол | 11 июня 2025, 21:55 11
Трабзонспор запросил от Шахтера 15 миллионов евро за Чакыра
Трабзонспор запросил от Шахтера 15 миллионов евро за Чакыра

«Горняки» и «Монако» всерьез интересуются услугами голкипера сборной Турции

Италия U-21 – Румыния U-21 – 1:0. Как забил Бальданци. Видео гола и обзор
Футбол | 12.06.2025, 01:59
Италия U-21 – Румыния U-21 – 1:0. Как забил Бальданци. Видео гола и обзор
Италия U-21 – Румыния U-21 – 1:0. Как забил Бальданци. Видео гола и обзор
Тьерри АНРИ: «Я никогда раньше не видел такого футболиста, как он»
Футбол | 11.06.2025, 05:58
Тьерри АНРИ: «Я никогда раньше не видел такого футболиста, как он»
Тьерри АНРИ: «Я никогда раньше не видел такого футболиста, как он»
Ребров назвал имя футболиста, которого сильно не хватает сборной Украины
Футбол | 11.06.2025, 09:03
Ребров назвал имя футболиста, которого сильно не хватает сборной Украины
Ребров назвал имя футболиста, которого сильно не хватает сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
11.06.2025, 02:37 1
Футбол
Легенда бокса: «Этот парень победил бы Майка Тайсона за две секунды»
Легенда бокса: «Этот парень победил бы Майка Тайсона за две секунды»
11.06.2025, 06:52 2
Бокс
Канада выиграла домашний турнир Canadian Shield. На каком месте Украина?
Канада выиграла домашний турнир Canadian Shield. На каком месте Украина?
11.06.2025, 06:30 11
Футбол
Турнирная таблица. Какое место занимает Украина на Canadian Shield?
Турнирная таблица. Какое место занимает Украина на Canadian Shield?
10.06.2025, 22:05
Футбол
Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала Лиги наций и триумфа Роналду
Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала Лиги наций и триумфа Роналду
11.06.2025, 07:48 6
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора выйти из игры. Заверши карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора выйти из игры. Заверши карьеру»
10.06.2025, 08:56 2
Бокс
Детство на футбольном поле
Детство на футбольном поле
10.06.2025, 11:51
Другие виды
Александр УСИК: «Это просто мусор, я на такое не реагирую вообще»
Александр УСИК: «Это просто мусор, я на такое не реагирую вообще»
11.06.2025, 06:16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем