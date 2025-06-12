ПАНАТТА: «Если бы Янник выиграл, французы бы попрыгали с Эйфелевой башни»

Чемпион Ролан Гаррос 1976, бывший итальянский теннисист Адриано Панатта с сожалением отреагировал на поражение своего соотечественника Янника Синнера в финале Открытого чемпионата Франции от испанца Карлоса Алькараса и указал на игрока, который может бросить им вызов, «если улучшит определенные аспекты своей игры».

Адриано Панатта является величайшей легендой мужского тенниса Италии наряду с Николой Пьетранджели. Панатта достиг четвертой строчки мирового рейтинга ATP и выиграл Ролан Гаррос в 1976 году. После того, как его соотечественник был в одном очке от того, чтобы повторить его достижение спусти 49 лет, Панатта дал интервью Tuttosport.

«Алькарас и Синнер на две головы выше остальных. Нам придется привыкнуть к тому, что они будут играть почти в каждом финале. Я не вижу, кто мог бы их обыграть», – заявил римлянин, выразив мнение, которое разделяют большинство в ATP-туре. Тем не менее, он осмелился назвать игрока, который может приблизиться к топ-2 мирового тенниса.

«Единственный, у кого есть шансы, возможно, Лоренцо Музетти, потому что он самый талантливый из остальных и мог бы бросить им вызов. Разумеется, при условии, что он улучшит некоторые аспекты своей игры. Новак Джокович становится старше, хотя до конца полуфинала против Синнера он показывал высокий уровень. Я также не вижу, как Александр Зверев может им помешать, а Джек Дрейпер – хороший игрок, но он меня пока не убедил. Вот почему я думаю, что только Лоренцо может их остановить.

Мне жаль Янника, но так бывает, когда играешь плотный матч против сильного соперника. Он проиграл несколько геймов, которые должен был брать одним-двумя мячами. До финала я не был уверен, готов ли он физически, но он проявил стойкость, и это нормально – испытывать трудности, когда играешь больше пяти часов».

Наконец, он высказался по теме, широко обсуждаемой в итальянских СМИ: явной поддержке французской публики в адрес Алькараса во время финала. «Если бы Янник выиграл, французы бы попрыгали с Эйфелевой башни. Синнер справился со всем великолепно, даже глазом не моргнул. Ему не нужна была их поддержка», – отметил Панатта, указав на возможную причину такого выбора парижских зрителей: «Синнер – прагматик, тогда как Алькарас более темпераментный, и это принесло ему симпатию публики. Но я не думаю, что в этом есть проблема».