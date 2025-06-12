Нестареющий Санти Касорла побил рекорд плей-офф Ла Лиги 2
В возрасте 40 лет игрок продолжает забивать голы
В ответном матче полуфинала плей-офф испанской Ла Лиги 2 «Овьедо» сыграл вничью с «Альмерией» со счетом 1:1 (3:2 по сумме двух встреч).
Голом за хозяев отметился Санти Касорла. В возрасте 40 лет и 180 дней он стал самым возрастным игроком, который забивал в матчах плей-офф Ла Лиги.
Санти Касорла на протяжении своей карьеры выступал за «Овьедо», «Вильярреал», «Рекреативо», «Малагу», «Арсенал» и «Аль-Садд».
Последний раз «Овьедо» выступал в Ла Лиге в сезоне 2000/01. За право вернуться туда в следующем сезоне «Овьедо» сыграет в финальном противостоянии с победителем пары «Мирандес» – «Расинг».
1 - At 40 years and 180 days old, Real Oviedo's Santi Cazorla has become the oldest player to score in a LaLiga promotion playoff. Eternal. pic.twitter.com/HtDS0ev4Qn— OptaJose (@OptaJose) June 11, 2025
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