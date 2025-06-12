Все решил Касорла. Экс-клуб Лунина попал в финал плей-оф за Ла Лигу

Команда Овьедо пробилась в финал плей-офф за выход в Ла Лигу, обыграв Альмерию по сумме двух матчей.

В первом матче на выезде команда из Астурии победила (2:1), а в ответной встрече на «Эстадио Нуэво Карлос Тартьере» сыграла вничью (1:1).

Гости открыли счет на 24-й минуте благодаря реализованному пенальти в исполнении Гонсало Мелеро, чем временно сравняли общий счет в противостоянии.

Однако уже в самом начале второго тайма Санти Касорла, который вышел на замену после перерыва, быстро вернул преимущество Овьедо, став героем матча. Этот гол вывел команду в следующий раунд. Несмотря на дальнейшие попытки Альмерии отыграться, счет больше не изменился.

Санти Касорла, которому уже 40 лет, забил в ключевой момент и стал самым возрастным автором гола в истории плей-офф за выход в элиту. У Овьедо есть шанс вернуться в Примеру впервые за 24 года.

В финале плей-офф соперником Овьедо станет победитель пары Мирандес – Расинг Сантандер (3:3 в первой игре, ответный матч – 12 июня). Матчи финала плей-офф запланированы на 15 и 21 июня.

Сегунда. Плей-офф, полуфинал. Ответный матч, 11 июня 2025

Реал Овьедо – Альмерия – 1:1 (первый матч – 2:1)

Голы: Касорла, 49 – Мелеро, 24 (пен)

Видео голов и обзор матча

Инфографика