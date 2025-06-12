«Война мне очень тяжело дается». Игрок Шахтера заговорил об уходе из клуба

Грузинский левый защитник донецкого «Шахтера» Иракли Азаров высказался о своем будущем:

«Этот сезон был тяжелым. Это были решения тренера, его следует спросить о том, что пошло не так. Надеюсь, что после Евро произойдет что-то хорошее. Есть предложения, не могу сказать откуда. Я не думаю об аренде. Надеюсь, что Евро поможет мне с трансфером. Война и отсутствие семьи мне очень тяжело даются».

В сезоне 2024/25 Иракли Азаров провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.