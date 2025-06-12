Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Война мне очень тяжело дается». Игрок Шахтера заговорил об уходе из клуба
Украина. Премьер лига
12 июня 2025, 01:54 |
205
0

«Война мне очень тяжело дается». Игрок Шахтера заговорил об уходе из клуба

Иракли Азаров может покинуть Украину

12 июня 2025, 01:54 |
205
0
«Война мне очень тяжело дается». Игрок Шахтера заговорил об уходе из клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Иракли Азаров

Грузинский левый защитник донецкого «Шахтера» Иракли Азаров высказался о своем будущем:

«Этот сезон был тяжелым. Это были решения тренера, его следует спросить о том, что пошло не так. Надеюсь, что после Евро произойдет что-то хорошее. Есть предложения, не могу сказать откуда. Я не думаю об аренде. Надеюсь, что Евро поможет мне с трансфером. Война и отсутствие семьи мне очень тяжело даются».

В сезоне 2024/25 Иракли Азаров провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

По теме:
Известны детали. Трансфер звезды сборной Украины в топ-клуб сорвался
Польша U21 – Грузия U21 – 1:2. Победный ассист игрока Полесья. Видео голов
Старт Евро-2025 U21. Сенсация от Грузии, победа Италии, ничья Франции
Иракли Азаров Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник: Петр Слонка
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
Футбол | 11 июня 2025, 02:37 1
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча второго тура на Canadian Shield

Реал получил предложение по трансферу Лунина. Перес дал четкий ответ
Футбол | 11 июня 2025, 07:15 2
Реал получил предложение по трансферу Лунина. Перес дал четкий ответ
Реал получил предложение по трансферу Лунина. Перес дал четкий ответ

Мадридцы отказались продавать Андрея в «Милан»

Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
Футбол | 11.06.2025, 08:35
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
ФОТО. Челси официально оставил Мудрика без номера на новый сезон
Футбол | 11.06.2025, 19:30
ФОТО. Челси официально оставил Мудрика без номера на новый сезон
ФОТО. Челси официально оставил Мудрика без номера на новый сезон
Италия U-21 – Румыния U-21 – 1:0. Как забил Бальданци. Видео гола и обзор
Футбол | 12.06.2025, 01:59
Италия U-21 – Румыния U-21 – 1:0. Как забил Бальданци. Видео гола и обзор
Италия U-21 – Румыния U-21 – 1:0. Как забил Бальданци. Видео гола и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
11.06.2025, 02:03 44
Футбол
Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала Лиги наций и триумфа Роналду
Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала Лиги наций и триумфа Роналду
11.06.2025, 07:48 6
Футбол
Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?
Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?
10.06.2025, 23:29
Футбол
Турнирная таблица. Какое место занимает Украина на Canadian Shield?
Турнирная таблица. Какое место занимает Украина на Canadian Shield?
10.06.2025, 22:05
Футбол
Легенда бокса: «Этот парень победил бы Майка Тайсона за две секунды»
Легенда бокса: «Этот парень победил бы Майка Тайсона за две секунды»
11.06.2025, 06:52 2
Бокс
Александр УСИК: «Это просто мусор, я на такое не реагирую вообще»
Александр УСИК: «Это просто мусор, я на такое не реагирую вообще»
11.06.2025, 06:16
Бокс
Титулованная южноамериканская сборная лишилась шансов выйти на ЧМ-2026
Титулованная южноамериканская сборная лишилась шансов выйти на ЧМ-2026
11.06.2025, 03:16
Футбол
Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
11.06.2025, 08:56 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем