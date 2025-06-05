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Молодежные турниры
05 июня 2025, 12:33 |
475
0

ОФИЦИАЛЬНО. Два игрока из УПЛ попали в состав сборной Грузии на Евро U-21

Иракли Азаров и Гиорги Майсурадзе сыграют за свою страну на молодежном первенстве континента

05 июня 2025, 12:33 |
475
0
ОФИЦИАЛЬНО. Два игрока из УПЛ попали в состав сборной Грузии на Евро U-21
instagram.com/gmaisuradze31

Тренерский штаб молодежной сборной Грузии определился с футболистами, которые будут принимать участие в Евро U-21.

В финальной заявке из 23 футболистов нашлось место и для двух представителей украинской Премьер-лиги – 23-летнего левого фулбека Иракли Азарова из «Шахтера» и его сверстника Гиорги Майсурадзе из «Полесья», действующего на позиции правого фулбека.

Финальная часть молодежного чемпионата Европы-2025 состоится в Словакии в период с 12 июня по 5 июля.

Сборная Грузии U-21 сыграет в одной группе со Словенией, Финляндией и Словакией.

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Гиорги Майсурадзе Иракли Азаров Евро-2025 U-21 сборная Грузии по футболу U-21 Полесье Житомир Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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