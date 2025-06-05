ОФИЦИАЛЬНО. Два игрока из УПЛ попали в состав сборной Грузии на Евро U-21
Иракли Азаров и Гиорги Майсурадзе сыграют за свою страну на молодежном первенстве континента
Тренерский штаб молодежной сборной Грузии определился с футболистами, которые будут принимать участие в Евро U-21.
В финальной заявке из 23 футболистов нашлось место и для двух представителей украинской Премьер-лиги – 23-летнего левого фулбека Иракли Азарова из «Шахтера» и его сверстника Гиорги Майсурадзе из «Полесья», действующего на позиции правого фулбека.
Финальная часть молодежного чемпионата Европы-2025 состоится в Словакии в период с 12 июня по 5 июля.
Сборная Грузии U-21 сыграет в одной группе со Словенией, Финляндией и Словакией.
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