СОЛОДАРЕНКО: «Кудровка рассчитывает попасть в еврокубки»

Футбольный клуб Кудровка из Черниговской области, который вышел в Премьер-лигу, в сезоне 2025/26 будет проводить свои домашние матчи на Оболонь-Арене в Киеве.

Президент Кудровки Роман Солодаренко рассказал:

«Я делал все при выборе стадиона для домашних матчей Кудровки, чтобы он был как можно ближе к Черниговской области. Поэтому домашние матчи Кудровка будет играть на Оболонь-Арене. В завершившемся сезоне команда успешно справилась со всеми поставленными задачами, достигнув максимума на сегодняшний день, который можно было получить.

Задачи на следующий сезон в УПЛ? Разговора с командой еще не было. Конечно, все это будет перед началом сезона, когда мы укомплектуемся. Также будут и другие фамилии в команде, потому что уровень все-таки Первой лиги и УПЛ немного разный, поэтому будем приглашать футболистов, которые имеют опыт Премьер-лиги.

Задачи будут позже. Но точно скажу, что задача-минимум – это остаться в УПЛ еще на один сезон. А дальше есть план, по которому мы движемся, и есть те задачи, как говорится, на семилетку, которые стоят перед командой. Конечно, это еврокубки и места в верхней части турнирной таблицы УПЛ».