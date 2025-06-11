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  4. СОЛОДАРЕНКО: «Кудровка рассчитывает попасть в еврокубки»
Украина. Премьер лига
11 июня 2025, 23:44 | Обновлено 12 июня 2025, 00:22
259
3

СОЛОДАРЕНКО: «Кудровка рассчитывает попасть в еврокубки»

Президент подтвердил, что домашние матчи команда будет играть на Оболонь-Арене

11 июня 2025, 23:44 | Обновлено 12 июня 2025, 00:22
259
3
СОЛОДАРЕНКО: «Кудровка рассчитывает попасть в еврокубки»
Суспільне. Роман Солодаренко

Футбольный клуб Кудровка из Черниговской области, который вышел в Премьер-лигу, в сезоне 2025/26 будет проводить свои домашние матчи на Оболонь-Арене в Киеве.

Президент Кудровки Роман Солодаренко рассказал:

«Я делал все при выборе стадиона для домашних матчей Кудровки, чтобы он был как можно ближе к Черниговской области. Поэтому домашние матчи Кудровка будет играть на Оболонь-Арене. В завершившемся сезоне команда успешно справилась со всеми поставленными задачами, достигнув максимума на сегодняшний день, который можно было получить.

Задачи на следующий сезон в УПЛ? Разговора с командой еще не было. Конечно, все это будет перед началом сезона, когда мы укомплектуемся. Также будут и другие фамилии в команде, потому что уровень все-таки Первой лиги и УПЛ немного разный, поэтому будем приглашать футболистов, которые имеют опыт Премьер-лиги.

Задачи будут позже. Но точно скажу, что задача-минимум – это остаться в УПЛ еще на один сезон. А дальше есть план, по которому мы движемся, и есть те задачи, как говорится, на семилетку, которые стоят перед командой. Конечно, это еврокубки и места в верхней части турнирной таблицы УПЛ».

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стадионы чемпионат Украины по футболу Оболонь-Арена Украинская Премьер-лига Кудровка Роман Солодаренко
Николай Степанов Источник: Суспильне Спорт
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Комментарии 4
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Перший Серед Рівних
Хто у нього поставщик речовин? Хочу і собі спробувати.
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+1
saltim
Да не скромничай! Победа в Л.Ч. ваша цель!
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+1
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alex.belogubko
клоуны на шару влезли в УПЛ а как за светились
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0
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