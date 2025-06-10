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  4. Было три варианта. Кудровка нашла стадион для матчей чемпионата Украины
Украина. Премьер лига
10 июня 2025, 09:16 | Обновлено 10 июня 2025, 10:19
1729
0

Было три варианта. Кудровка нашла стадион для матчей чемпионата Украины

Новичок Премьер-лиги намерен играть в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена»

10 июня 2025, 09:16 | Обновлено 10 июня 2025, 10:19
1729
0
Было три варианта. Кудровка нашла стадион для матчей чемпионата Украины
ФК Кудровка

Новичок Украинской Премьер-лиги – «Кудровка» – с третьего раза определилась со стадионом, на котором будет играть свои домашние матчи в сезоне 2025/26.

По информации источника, изначально клуб рассматривал «Славутич-Арену» в Запорожье, но потом изменил свое решение и выбрал стадион ровенского «Вереса» – «Авангард».

Бывший коллектив Первой лиги не остановился на этом и теперь намерен играть домашние матчи в Киеве. «Кудровка» планирует использовать в элитном дивизионе стадион «Оболонь-Арена», где проводила свой матч с полтавской «Ворсклой» за право играть в элитном дивизионе.

Именно этот фактор и стал решающим при окончательном выборе – команде понравилась арена, где они сыграли поединок плей-офф. «Кудровка» отправила все необходимые документы в Украинскую ассоциацию футбола, чтобы утвердить киевский стадион.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кудровка Оболонь-Арена стадионы Игорь Бурбас
Николай Титюк Источник: Игорь Бурбас
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