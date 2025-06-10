Было три варианта. Кудровка нашла стадион для матчей чемпионата Украины

Новичок Украинской Премьер-лиги – «Кудровка» – с третьего раза определилась со стадионом, на котором будет играть свои домашние матчи в сезоне 2025/26.

По информации источника, изначально клуб рассматривал «Славутич-Арену» в Запорожье, но потом изменил свое решение и выбрал стадион ровенского «Вереса» – «Авангард».

Бывший коллектив Первой лиги не остановился на этом и теперь намерен играть домашние матчи в Киеве. «Кудровка» планирует использовать в элитном дивизионе стадион «Оболонь-Арена», где проводила свой матч с полтавской «Ворсклой» за право играть в элитном дивизионе.

Именно этот фактор и стал решающим при окончательном выборе – команде понравилась арена, где они сыграли поединок плей-офф. «Кудровка» отправила все необходимые документы в Украинскую ассоциацию футбола, чтобы утвердить киевский стадион.