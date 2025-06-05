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Украина. Премьер лига
05 июня 2025, 18:15 | Обновлено 05 июня 2025, 18:16
860
0

Кудровка вошла в историю Премьер-лиги, хотя не сыграла ни одного матча

Клуб представляет одноименное село, где проживает всего 838 жителей

05 июня 2025, 18:15 | Обновлено 05 июня 2025, 18:16
860
0
Кудровка вошла в историю Премьер-лиги, хотя не сыграла ни одного матча
ФК Кудровка

Футбольный клуб «Кудровка» вошел в историю Украинской Премьер-лиги, хотя не сыграл в элитном дивизионе ни одного матча.

Команда, которая сезон 2024/25 провела в Первой лиге, представляет одноименное село в Черниговской области. Население Кудровки составляет всего 838 жителей.

Таким образом, в Премьер-лиге будет играть команда из самого малонаселенного пункта среди всех коллективов, которые когда-либо выступали в элитном дивизионе. «Кудровка» обогнала «Колос» из Ковалевки – там проживает 1 646 жителей.

Подопечные Василия Баранова заняли четвертое место в Чемпионской группе Первой лиги Украины и получили право сыграть в переходных матчах. Там «Кудровка» сенсационно одолела полтавскую «Ворсклу» и теперь попробует свои силы среди сильнейших команд Украины.

Стоит отметить, что президент клуба Роман Солодаренко намерен дебютировать в профессиональном футболе в возрасте 41 год. Функционер уже играл за команду, но на любительском уровне.

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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