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  4. Динамо заинтересовалось талантливым вингером. Пригласили на просмотр
Украина. Премьер лига
13 июня 2025, 04:05 |
57
0

Динамо заинтересовалось талантливым вингером. Пригласили на просмотр

Киевляне могут подписать Усмана Саване

13 июня 2025, 04:05 |
57
0
Динамо заинтересовалось талантливым вингером. Пригласили на просмотр
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Саване

Киевский клуб «Динамо» планирует усилиться на летнем трансферном рынке.

По информации источника, «сине-белые» нацелились на подписание нападающего национальной сборной Мали U-17 Усмана Саване. Талантливый вингер уже получил приглашение на просмотр в киевский клуб.

Саване 2008 года рождения является игроком малийского клуба «Бамако».

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» хочет усилить нападение в летнее трансферное окно 2025 года. Киевляне нацелились на трансфер вингера азербайджанской «Зиры» Салифу Сума.

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Дмитрий Олейник Источник: Динамомания
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