Динамо заинтересовалось талантливым вингером. Пригласили на просмотр

Киевский клуб «Динамо» планирует усилиться на летнем трансферном рынке.

По информации источника, «сине-белые» нацелились на подписание нападающего национальной сборной Мали U-17 Усмана Саване. Талантливый вингер уже получил приглашение на просмотр в киевский клуб.

Саване 2008 года рождения является игроком малийского клуба «Бамако».

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» хочет усилить нападение в летнее трансферное окно 2025 года. Киевляне нацелились на трансфер вингера азербайджанской «Зиры» Салифу Сума.