Украина. Премьер лига13 июня 2025, 04:05 |
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Динамо заинтересовалось талантливым вингером. Пригласили на просмотр
Киевляне могут подписать Усмана Саване
13 июня 2025, 04:05 |
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Киевский клуб «Динамо» планирует усилиться на летнем трансферном рынке.
По информации источника, «сине-белые» нацелились на подписание нападающего национальной сборной Мали U-17 Усмана Саване. Талантливый вингер уже получил приглашение на просмотр в киевский клуб.
Саване 2008 года рождения является игроком малийского клуба «Бамако».
Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» хочет усилить нападение в летнее трансферное окно 2025 года. Киевляне нацелились на трансфер вингера азербайджанской «Зиры» Салифу Сума.
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