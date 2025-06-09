Динамо начало переговоры о трансфере легионера

Киевское «Динамо» хочет усилить нападение в летнее трансферное окно 2025 года.

По информации источника, киевляне нацелились на трансфер вингера азербайджанской «Зиры» Салифу Сума. Зимой киевляне уже пытались купить гвинейского вингера, но тогда киевский клуб не был готов заплатить за Сума три миллиона евро.

В этом сезоне Сума провел 41 матч, забил 12 голов и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Витиньо отказался возвращаться в Украину, хотя «Динамо» неоднократно выражало желание его вернуть.