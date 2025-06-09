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Украина. Премьер лига
09 июня 2025, 20:52 | Обновлено 09 июня 2025, 21:54
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2

Динамо начало переговоры о трансфере легионера

Салифу Сума может перейти в киевский клуб

09 июня 2025, 20:52 | Обновлено 09 июня 2025, 21:54
3010
2
Динамо начало переговоры о трансфере легионера
Getty Images/Global Images Ukraine. Салифу Сума

Киевское «Динамо» хочет усилить нападение в летнее трансферное окно 2025 года.

По информации источника, киевляне нацелились на трансфер вингера азербайджанской «Зиры» Салифу Сума. Зимой киевляне уже пытались купить гвинейского вингера, но тогда киевский клуб не был готов заплатить за Сума три миллиона евро.

В этом сезоне Сума провел 41 матч, забил 12 голов и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Витиньо отказался возвращаться в Украину, хотя «Динамо» неоднократно выражало желание его вернуть.

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Салифу Сума Динамо Киев Зира Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олейник Источник: Игорь Бурбас
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Saar
Як тільки Забарного продадуть Бормут у Динамо будуть гроші на трансфери)
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