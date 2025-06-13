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13 июня 2025, 03:46 |
164
0

РОНАЛДО: «Мне очень тяжело пережить эту утрату»

Легендарный бразилец о Диего Марадоне

13 июня 2025, 03:46 |
164
0
РОНАЛДО: «Мне очень тяжело пережить эту утрату»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдо

Легенда сборной Бразилии Роналдо высказался о культовом футболисте Диего Марадоне.

«Диего оставил невероятное наследие в футболе. Его уход очень тяжело пережить. Эта новость застала меня врасплох и очень огорчила. Он изменил жизнь многих людей, и я всегда буду бесконечно благодарен ему за то вдохновение, которое он дал мне.

Однажды он приехал ко мне в Мадрид, мы поужинали. Диего принес с собой часы, ходила легенда, что он никуда не ходил без двух ручных часов.

Я спросил его, почему он носит два ручных часы, и он ответил, что его дочь подарила ему их, и с тех пор он их никогда не снимал. В конце ужина он снял одни часы и подарил мне. Я не хотел принимать этот подарок, но он рассердился, и у меня не было выбора. Я буду хранить их до конца своих дней как напоминание о его щедрости и дружбе», – сказал Роналдо.

Ранее Роналдо назвал единственного игрока, который лучше Месси и Марадоны.

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Диего Марадона Роналдо
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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