Хаби Алонсо решил выгнать игрока из Реала и не допускает к тренировкам
Рейниер покинет «королевский клуб»
Новоиспеченный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо решил, какого игрока он не хочет видеть в королевском клубе.
По информации Transferfeed, Алонсо не рассчитывает бразильского хавбека Рейниера. Тренер не допускает его к тренировкам с первой командой. С большой долей вероятности Рейньер уже этим летом найдет себе новый клуб.
Прошлый сезон Рейниер провел в аренде в «Гранаде», где в 25 матчах забил один гол и сделал четыре ассиста.
Ранее испанский тренер Хаби Алонсо провел первую тренировку с мадридским клубом «Реал», где впечатлил Тибо Куртуа.
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