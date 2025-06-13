Хаби Алонсо решил выгнать игрока из Реала и не допускает к тренировкам

Новоиспеченный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо решил, какого игрока он не хочет видеть в королевском клубе.

По информации Transferfeed, Алонсо не рассчитывает бразильского хавбека Рейниера. Тренер не допускает его к тренировкам с первой командой. С большой долей вероятности Рейньер уже этим летом найдет себе новый клуб.

Прошлый сезон Рейниер провел в аренде в «Гранаде», где в 25 матчах забил один гол и сделал четыре ассиста.

Ранее испанский тренер Хаби Алонсо провел первую тренировку с мадридским клубом «Реал», где впечатлил Тибо Куртуа.