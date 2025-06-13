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Испания
13 июня 2025, 00:02 |
1155
0

Хаби Алонсо решил выгнать игрока из Реала и не допускает к тренировкам

Рейниер покинет «королевский клуб»

13 июня 2025, 00:02 |
1155
0
Хаби Алонсо решил выгнать игрока из Реала и не допускает к тренировкам
Getty Images/Global Images Ukraine. Рейниер

Новоиспеченный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо решил, какого игрока он не хочет видеть в королевском клубе.

По информации Transferfeed, Алонсо не рассчитывает бразильского хавбека Рейниера. Тренер не допускает его к тренировкам с первой командой. С большой долей вероятности Рейньер уже этим летом найдет себе новый клуб.

Прошлый сезон Рейниер провел в аренде в «Гранаде», где в 25 матчах забил один гол и сделал четыре ассиста.

Ранее испанский тренер Хаби Алонсо провел первую тренировку с мадридским клубом «Реал», где впечатлил Тибо Куртуа.

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Рейниер Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Хаби Алонсо
Дмитрий Олейник Источник: TransferFeed
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