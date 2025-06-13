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  4. Хаби АЛОНСО: «Я был удивлен этим игроком Реала на тренировке»
Испания
13 июня 2025, 01:56 |
192
0

Хаби АЛОНСО: «Я был удивлен этим игроком Реала на тренировке»

Испанца поразил Лукас Васкес

13 июня 2025, 01:56 |
192
0
Хаби АЛОНСО: «Я был удивлен этим игроком Реала на тренировке»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Наставник «Реала» Хаби Алонсо высказался об испанском футболисте Лукасе Васкесе.

«Я был удивлен, увидев его таким вовлеченным и активным на тренировке, хотя он знает, что скоро покинет клуб. Лука Васкес настоящий профессионал», – сказал Хаби Алонсо.

Васкес провел в этом сезоне за «Реал» 51 матч, забил два гола и сделал восемь ассистов.

Ранее сообщалось, что каталонский «Эспаньол» готов попробовать подписать 33-летнего футболиста мадридского «Реала» Лукаса Васкеса, который покинет «сливочных» после клубного чемпионата мира.

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Хаби Алонсо Лукас Васкес Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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