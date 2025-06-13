Хаби АЛОНСО: «Я был удивлен этим игроком Реала на тренировке»
Испанца поразил Лукас Васкес
Наставник «Реала» Хаби Алонсо высказался об испанском футболисте Лукасе Васкесе.
«Я был удивлен, увидев его таким вовлеченным и активным на тренировке, хотя он знает, что скоро покинет клуб. Лука Васкес настоящий профессионал», – сказал Хаби Алонсо.
Васкес провел в этом сезоне за «Реал» 51 матч, забил два гола и сделал восемь ассистов.
Ранее сообщалось, что каталонский «Эспаньол» готов попробовать подписать 33-летнего футболиста мадридского «Реала» Лукаса Васкеса, который покинет «сливочных» после клубного чемпионата мира.
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