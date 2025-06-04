Каталонский клуб попробует купить ветерана Реала, который уйдет после КЧМ

Каталонский «Эспаньол» готов попытаться подписать 33-летнего футболиста мадридского «Реала» Лукаса Васкеса, который покинет «сливочных» после клубного чемпионата мира.

Руководство «попугаев» работает над формированием состава на следующий сезон и среди списка пожеланий присутствует Лукас.

Кроме «Эспаньола» на игрока охотятся представители MLS и Саудовской Аравии.

Васкес выступал за основную команду мадридского «Реала» на протяжении десяти лет. На счету футболиста 400 матчей за «сливочных», 38 голов и 73 ассиста.

Интересно, что Лукас уже представлял цвета клуба «Эспаньол» - случилось это в сезоне 2014/15. Васкес сыграл за клуб 39, оформив четыре гола и семь результативных передач.

Клубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля. Мадридский «Реал» на турнире сыграет в группе Н против «РБ Зальцбург», «Пачуки» и клуба «Аль-Хиляль».