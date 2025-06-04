Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Каталонский клуб попробует купить ветерана Реала, который уйдет после КЧМ
Испания
04 июня 2025, 13:19 | Обновлено 04 июня 2025, 13:34
425
0

Каталонский клуб попробует купить ветерана Реала, который уйдет после КЧМ

Лукас Васкас может вернуться в «Эспаньол»

04 июня 2025, 13:19 | Обновлено 04 июня 2025, 13:34
425
0
Каталонский клуб попробует купить ветерана Реала, который уйдет после КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Васкес

Каталонский «Эспаньол» готов попытаться подписать 33-летнего футболиста мадридского «Реала» Лукаса Васкеса, который покинет «сливочных» после клубного чемпионата мира.

Руководство «попугаев» работает над формированием состава на следующий сезон и среди списка пожеланий присутствует Лукас.

Кроме «Эспаньола» на игрока охотятся представители MLS и Саудовской Аравии.

Васкес выступал за основную команду мадридского «Реала» на протяжении десяти лет. На счету футболиста 400 матчей за «сливочных», 38 голов и 73 ассиста.

Интересно, что Лукас уже представлял цвета клуба «Эспаньол» - случилось это в сезоне 2014/15. Васкес сыграл за клуб 39, оформив четыре гола и семь результативных передач.

Клубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля. Мадридский «Реал» на турнире сыграет в группе Н против «РБ Зальцбург», «Пачуки» и клуба «Аль-Хиляль».

По теме:
«Клянусь, он лучше Хейсена». Реакция фанов на интерес ПСЖ к Забарному
ВИДЕО. Ла Лига определила лучший гол сезона 2024/25
Украинский защитник заинтересовал клуб-чемпион. Речь не о Забарном
Лукас Васкес Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Эспаньол трансферы трансферы Ла Лиги
Андрей Витренко Источник: Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег БЛОХИН: «Они пьяные появились в расположении сборной. Я их выгнал»
Футбол | 04 июня 2025, 07:50 2
Олег БЛОХИН: «Они пьяные появились в расположении сборной. Я их выгнал»
Олег БЛОХИН: «Они пьяные появились в расположении сборной. Я их выгнал»

Известный тренер рассказал, как выгнал из команды Чечера, Зотова и Закарлюку

Олег БЛОХИН: «Он хотел продвинуть своего сына в сборную Украины»
Футбол | 04 июня 2025, 08:46 7
Олег БЛОХИН: «Он хотел продвинуть своего сына в сборную Украины»
Олег БЛОХИН: «Он хотел продвинуть своего сына в сборную Украины»

Экс-тренер главной команды страны – о натурализации игроков

Жуан Безерра – лучший футболист УПЛ по оценкам Sport.ua
Футбол | 04.06.2025, 11:31
Жуан Безерра – лучший футболист УПЛ по оценкам Sport.ua
Жуан Безерра – лучший футболист УПЛ по оценкам Sport.ua
Конец трансферной саги. Лунин определился с клубом, где продолжит карьеру
Футбол | 03.06.2025, 14:10
Конец трансферной саги. Лунин определился с клубом, где продолжит карьеру
Конец трансферной саги. Лунин определился с клубом, где продолжит карьеру
Полтава хочет играть в УПЛ на стадионе клуба, который вылетел в Первую лигу
Футбол | 04.06.2025, 12:30
Полтава хочет играть в УПЛ на стадионе клуба, который вылетел в Первую лигу
Полтава хочет играть в УПЛ на стадионе клуба, который вылетел в Первую лигу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зидан получил предложение стать тренером за 100 млн евро и принял решение
Зидан получил предложение стать тренером за 100 млн евро и принял решение
03.06.2025, 09:36 3
Футбол
Александр ГВОЗДИК: «У меня кончились силы. Он меня сломал»
Александр ГВОЗДИК: «У меня кончились силы. Он меня сломал»
04.06.2025, 01:34
Бокс
Денег не пожалеют. Итальянский гранд хочет подписать Лунина
Денег не пожалеют. Итальянский гранд хочет подписать Лунина
02.06.2025, 23:29 3
Футбол
Шансы далеко не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Дюбуа
Шансы далеко не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Дюбуа
03.06.2025, 09:12
Бокс
Британский боксер рассказал, сколько Усик и Кличко платили за спарринги
Британский боксер рассказал, сколько Усик и Кличко платили за спарринги
03.06.2025, 04:45
Бокс
Левый Берег расторг сотрудничество с клубом Металлист 1925. Что случилось?
Левый Берег расторг сотрудничество с клубом Металлист 1925. Что случилось?
02.06.2025, 23:59 58
Футбол
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
02.06.2025, 08:21 19
Бокс
Три футболиста ПСЖ не будут считаться победителями Лиги чемпионов
Три футболиста ПСЖ не будут считаться победителями Лиги чемпионов
02.06.2025, 08:17 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем