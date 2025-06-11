Полесье займется поиском новой аренды для полузащитника

Как стало известно Sport.ua, полузащитник Богдан Панчишин стал очередным футболистом, который покинул «Черноморец» в нынешнее межсезонье.

В феврале 2025 года одесситы арендовали хавбека у «Полесья», но в УПЛ воспитанник футбольных школ «Карпат» и «Львова» так и не дебютировал. На счету Панчишина – 5 попаданий в заявку на матчи «Черноморца» при Александре Кучере.

Теперь 21-летний опорник возвращается в «Полесье». Житомирский клуб, которому принадлежат права на Богдана Панчишина, займется поиском нового варианта с арендой для бывшего игрока молодежки «Львова», «Звягеля» и «Полесья-2».

«Черноморец» по итогам сезона 2024/25 занял последнее место в УПЛ и вылетел в Первую лигу.

Ранее стало известно, что одесский клуб продлил контракты с тремя основными игроками на следующий сезон.