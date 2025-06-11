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Украина. Премьер лига
11 июня 2025, 22:27 | Обновлено 11 июня 2025, 22:35
386
0

Полесье займется поиском новой аренды для полузащитника

Хавбек Богдан Панчишин в «Черноморце» не останется

11 июня 2025, 22:27 | Обновлено 11 июня 2025, 22:35
386
0
Полесье займется поиском новой аренды для полузащитника
ФК Полесье Житомир. Богдан Панчишин

Как стало известно Sport.ua, полузащитник Богдан Панчишин стал очередным футболистом, который покинул «Черноморец» в нынешнее межсезонье.

В феврале 2025 года одесситы арендовали хавбека у «Полесья», но в УПЛ воспитанник футбольных школ «Карпат» и «Львова» так и не дебютировал. На счету Панчишина – 5 попаданий в заявку на матчи «Черноморца» при Александре Кучере.

Теперь 21-летний опорник возвращается в «Полесье». Житомирский клуб, которому принадлежат права на Богдана Панчишина, займется поиском нового варианта с арендой для бывшего игрока молодежки «Львова», «Звягеля» и «Полесья-2».

«Черноморец» по итогам сезона 2024/25 занял последнее место в УПЛ и вылетел в Первую лигу.

Ранее стало известно, что одесский клуб продлил контракты с тремя основными игроками на следующий сезон.

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Богдан Панчишин Черноморец Одесса Полесье Житомир аренда игрока трансферы УПЛ трансферы инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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