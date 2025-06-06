ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракты с тремя основными игроками

Клуб Черноморец официально объявил о продлении контрактов с тремя игроками – Алексеем Хобленко, Артемом Габелком и Виталием Ермаковым.

Все договоры рассчитаны на один сезон.

По итогам минувшего чемпионата одесская команда вылетела из УПЛ, однако Черноморец отметил, что игроки согласились решать главную задачу – возвращение в элитный дивизион.

Защитник Ермаков в минувшем сезоне провел 21 матч и сделал 2 ассиста, у хавбека Габелка 30 матчей и 1 гол, а форвард Хобленко забил 4 гола и сделал ассист в 28 встречах.