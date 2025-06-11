Унаи МЕЛЬГОСА: «У молодежной сборной Украины много сильных сторон»

Главный тренер сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса накануне старта команды на Евро-2025 U-21 дал пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы представителей СМИ.

– Какой результат сборной Украины на турнире вы будете считать успешным?

– Для нас был очень важен тот путь, который мы прошли, чтобы попасть на эти соревнования. Необходимо, чтобы мы верили в свои силы, в наш способ достижения цели. Для меня это часть будущего успеха. Мы попали сюда, чтобы сыграть против сильных команд с качественными исполнителями. Результат, конечно, имеет значение, но очень важно, как игроки справятся, когда столкнутся с мощными соперниками.

– Какая сейчас атмосфера в команде?

– Атмосфера очень хорошая. Игроки работают именно в том режиме, который нам нужен. Они уверены в своих силах, но с уважением относятся к соперникам.

– Вы прошли квалификацию с хорошим результатом. Придаст ли это вам уверенности в финальной части?

– Да, мы проделали хорошую работу, которая дала нам определенный импульс. Матчи квалификации вместе с товарищескими играми дали нам некоторые подсказки, как действовать в финальной части турнира.

– Какой самый сильный элемент игры вашей команды?

– У молодежной сборной Украины много сильных сторон. Например, опыт тех исполнителей, которые уже играли в основном составе национальной команды. Это очень важно, ведь это значит, что они заслужили вызов в первую сборную. Мы верим в силу и сплоченность нашей команды, что позволит достойно сыграть на этом турнире.

– Внесли ли вы какие-то изменения в состав команды накануне Евро или здесь все сильнейшие игроки?

– Это та команда, которую я хотел видеть в финальной части Евро, те исполнители, с которыми я хотел играть. Есть несколько футболистов, которые выступали в квалификации, но по разным причинам их сейчас нет. Мне жаль, что их нет здесь, но я доволен теми, с кем работаю.