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Чемпионат мира
11 июня 2025, 21:38 |
218
0

Матч Аргентина – Колумбия на Монументале возглавил один интересный рейтинг

Поединок в Буэнос-Айресе был самым посещаемым в отборочной неделе

11 июня 2025, 21:38 |
218
0
Матч Аргентина – Колумбия на Монументале возглавил один интересный рейтинг
Getty Images/Global Images Ukraine

С 5 по 10 июня состоялись очередные матчи отборочного турнира чемпионата мира в Европе, Азии и Южной Америке.

Матч Аргентина – Колумбия, который состоялся на легендарном стадионе Монументаль в Буэнос-Айресе, стал самым посещаемым среди всех поединков этой игровой недели.

77 791 зрителей наблюдали за матчем с трибун Монументаля.

Топ-10 матчей отборочного турнира чемпионата мира по количеству зрителей (5–10 июня):

  • 77 791: Аргентина – Колумбия 1:1
  • 69 661: Индонезия – Китай 1:0
  • 59 283: Эквадор – Бразилия 0:0
  • 57 226: Австралия – Япония 1:0
  • 55 972: Ирак – Южная Корея 0:2
  • 51 236: Китай – Бахрейн 1:0
  • 48 500: Австрия – Румыния 2:1
  • 46 741: Венесуэла – Боливия 2:0
  • 45 000: Чили – Аргентина 0:1
  • 43 933: Колумбия – Перу 0:0

Как видим, среди десятки самых посещаемых матчей есть только один, который состоялся в Европе (Австрия – Румыния в Вене на стадионе Эрнст Гаппель).

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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