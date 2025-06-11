Матч Аргентина – Колумбия на Монументале возглавил один интересный рейтинг
Поединок в Буэнос-Айресе был самым посещаемым в отборочной неделе
С 5 по 10 июня состоялись очередные матчи отборочного турнира чемпионата мира в Европе, Азии и Южной Америке.
Матч Аргентина – Колумбия, который состоялся на легендарном стадионе Монументаль в Буэнос-Айресе, стал самым посещаемым среди всех поединков этой игровой недели.
77 791 зрителей наблюдали за матчем с трибун Монументаля.
Топ-10 матчей отборочного турнира чемпионата мира по количеству зрителей (5–10 июня):
- 77 791: Аргентина – Колумбия 1:1
- 69 661: Индонезия – Китай 1:0
- 59 283: Эквадор – Бразилия 0:0
- 57 226: Австралия – Япония 1:0
- 55 972: Ирак – Южная Корея 0:2
- 51 236: Китай – Бахрейн 1:0
- 48 500: Австрия – Румыния 2:1
- 46 741: Венесуэла – Боливия 2:0
- 45 000: Чили – Аргентина 0:1
- 43 933: Колумбия – Перу 0:0
Как видим, среди десятки самых посещаемых матчей есть только один, который состоялся в Европе (Австрия – Румыния в Вене на стадионе Эрнст Гаппель).
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