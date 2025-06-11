Евро-2025 U-21. Какой канал будет транслировать матчи сборной Украины?
Матчи будут транслировать Суспільне Спорт и видеосервис MEGOGO
Матчи финальной части чемпионата Европы-2025 U-21 с участием молодежной сборной Украины будут транслировать в прямом эфире медиасервис MEGOGO и Суспільне.
MEGOGO, выигравший тендер на трансляцию матчей Евро-2025 U-21 в Украине, покажет все поединки турнира на собственной OTT-платформе. Игры сборной Украины, а также отдельные матчи с участием других молодежных команд, будет транслировать бесплатный телеканал MEGOGO Спорт – в цифровом эфире (Т2) и кабельных сетях.
Суспільне покажет часть матчей турнира. В частности, на телеканале Первый и на сайте Суспільне Спорт будут транслироваться все три матча молодежной сборной Украины в групповом этапе, а также два четвертьфинала, полуфиналы и финал.
Перед каждым матчем сборной Украины и после него на Суспільном будет работать специальная студия.
Евро-2025 U-21. Финальный турнир
Групповой этап
- Группа A: Словакия, Испания, Италия, Румыния
- Группа B: Чехия, Англия, Германия, Словения
- Группа C: Португалия, Франция, Польша, Грузия
- Группа D: Финляндия, Нидерланды, Украина, Дания
1-й тур, 12.06.2025
- 19:00. Украина – Дания (Прешов)
- 22:00. Финляндия – Нидерланды (Кошице)
2-й тур, 15.06.2025
- 19:00. Финляндия – Украина (Кошице)
- 22:00. Нидерланды – Дания (Прешов)
3-й тур, 18.06.2025
- 19:00. Дания – Финляндия (Кошице)
- 19:00. Нидерланды – Украина (Прешов)
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